ZTE CPE 5G G5 Pro официально поступил в продажу

Компания ZTE запустила продажи высокопроизводительного беспроводного маршрутизатора G5 Pro 5G AI CPE. Новинка поддерживает стандарт Wi-Fi 7 и обеспечивает теоретическую пиковую скорость загрузки данных до 4,29 Гбит/с. Устройство оснащено двумя сетевыми портами со скоростью 2,5 Гбит/с и способно работать как в режиме классического проводного маршрутизатора, так и через сотовые сети при установке SIM-карты, обеспечивая беспроводной доступ на гигабитной скорости.

Аппаратная платформа устройства базируется на неназванном четырехъядерном процессоре, изготовленном по 4-нанометровому техпроцессу и работающем на частоте 2,2 ГГц. Роутер поддерживает одновременное подключение до 256 клиентских устройств и оснащен встроенной системой умных антенн Smart Antenna 5.0 с максимальным коэффициентом усиления 13 дБи. Модель совместима со множеством частотных диапазонов сетей 5G NR, 4G LTE и WCDMA.

Среди дополнительных возможностей устройства заявлен модуль NFC для быстрого подключения гаджетов в одно касание. На корпусе предусмотрены два разъема TS-9 для подключения внешних антенн. Габариты маршрутизатора составляют примерно 107 × 107 × 230 миллиметров при весе около 923 граммов. Стоимость ZTE G5 Pro на старте продаж составляет 2099 юаней((~$300).