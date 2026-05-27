Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kefirNET
Учёные подсчитали, что население Земли может сократиться вдвое к 2064 году
Новая математическая модель прогнозирует сокращение населения Земли вдвое к 2064 году...
реклама

Внезапный климатический коллапс, масштабные пандемии или жёсткий дефицит ресурсов могут спровоцировать стремительный демографический спад, при котором численность человечества уменьшится на 50% всего за несколько десятилетий. К такому выводу пришел физик Алессио Закконе (Alessio Zaccone) из Миланского университета. В исследовании, опубликованном в журнале Chaos, Solitons & Fractals, учёный представил универсальное математическое уравнение, которое способно прогнозировать реакцию человеческой популяции на внешние катастрофы.

Источник изображения: Gemini

реклама

Автор работы протестировал формулу на реальных исторических данных за последние 12 000 лет. Выяснилось, что математическая модель успешно воспроизводит как медленный рост человечества в эпоху неолита, так и взрывной скачок в период индустриализации.

В базовом сценарии текущая траектория развития выглядит стабильной, однако учёный рассчитал худший вариант развития событий на планете. При консервативном допущении, что из-за экологического кризиса лимит ёмкости Земли резко упадет до 2 миллиардов человек, модель выдаёт жёсткий спад популяции уже к 2064 году. Физик подчеркивает, что это не гарантированное пророчество, а демонстрация крайней чувствительности человечества к резким изменениям среды.

#наука #земля #исследование #человечество #население земли
Источник: phys.org
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженеры «Яковлева» нашли новое решение для крыла МС-21
Первые 45 обзоров игры 007 First Light дали среднюю оценку 88 баллов на портале Metacritic
Китайская ENGINEAI запустила завод по производству роботов мощностью 1 единица каждые 15 минут
Энтузиаст выжал максимум из платформы LGA 775 и проверил ее возможности в паре с GeForce RTX 4080
Electrek сообщает о высоком спросе на электрический хэтчбек Honda Super-One в Японии
NVIDIA GeForce Game Ready 610.47: отказ от панели управления, поддержка 007 First Light и других игр
Геймер мог случайно обнаружить новую механику угона автомобилей GTA 6
Gas Monkey Garage представила шестиколесный Ferrari Testarossa с мотором Corvette за $1,5 млн
Epic Games представила первую игру на новом движке Unreal Engine 6
Acer может готовить игровые КПК с процессорами Intel Arc G3
Утилита CPU-Z показала 96 МБ кэша L3 у нового процессора AMD Ryzen 7 7700X3D
Электронная книга DuRoBo Krono получила механическое колесо управления и ИИ-функции
Платформа Intel LGA 1954 может разрабатываться с расчётом на поддержку трёх поколений процессоров
Tether создаст в Грузии национальный стейблкоин на базе грузинского лари
BMW Motorrad представила лимитированную версию спортбайка M 1000 RR в честь гонки Isle of Man TT
Многоцелевой вертолёт Ка-226Т с российским двигателем ВК-650В совершил первый полёт
Полностью российский Ка-226Т с двигателем ВК-650В поднялся в воздух
Энтузиасты разработали самый быстрый в мире дрон и установили рекорд скорости
Топовые видеокарты AMD показали выдающуюся производительность в 007 First Light
NASA испытало электроракетный двигатель мощностью 120 кВт для будущих миссий на Марс

Популярные статьи

«Мандалорец и Грогу» — еще одно разочарование в некогда великой вселенной
Топ-5 телевизоров диагональю от 55 дюймов для покупки в 2026 году
Собрал бомж-ПК для дачи за копейки — рассказываю, какие игры буду проходить на нем летом 2026 года
Печальные размышления о презентации Ferrari Luce — когда традиции уступают «зелёной повестке»
Обзор и тестирование монитора GIGABYTE MO27Q28GR
Угон аккаунтов PlayStation и бан устройств – как работает цифровой гулаг современных корпораций
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter