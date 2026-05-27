Внезапный климатический коллапс, масштабные пандемии или жёсткий дефицит ресурсов могут спровоцировать стремительный демографический спад, при котором численность человечества уменьшится на 50% всего за несколько десятилетий. К такому выводу пришел физик Алессио Закконе (Alessio Zaccone) из Миланского университета. В исследовании, опубликованном в журнале Chaos, Solitons & Fractals, учёный представил универсальное математическое уравнение, которое способно прогнозировать реакцию человеческой популяции на внешние катастрофы.
Автор работы протестировал формулу на реальных исторических данных за последние 12 000 лет. Выяснилось, что математическая модель успешно воспроизводит как медленный рост человечества в эпоху неолита, так и взрывной скачок в период индустриализации.
В базовом сценарии текущая траектория развития выглядит стабильной, однако учёный рассчитал худший вариант развития событий на планете. При консервативном допущении, что из-за экологического кризиса лимит ёмкости Земли резко упадет до 2 миллиардов человек, модель выдаёт жёсткий спад популяции уже к 2064 году. Физик подчеркивает, что это не гарантированное пророчество, а демонстрация крайней чувствительности человечества к резким изменениям среды.