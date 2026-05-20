kefirNET
Xiaomi выпустила флагманский беспроводной пылесос Mijia 4 Max мощностью 280 аэроватт
Беспроводной пылесос Xiaomi Mijia 4 Max получил базу с автовыгрузкой мусора и мотор на 150 000 об/мин...

Компания Xiaomi расширила ассортимент бытовой техники, представив вертикальный беспроводной пылесос Mijia Cordless Vacuum Cleaner 4 Max. Главной фишкой флагманской модели стала док-станция с системой автоматического опустошения пылесборника. За счет использования двух воздушных потоков база высасывает собранный мусор из контейнера пылесоса всего за 11 секунд, перемещая его в трехлитровый антибактериальный мешок с ионами серебра. По словам производителя, менять такой расходник придется в среднем раз в 100 дней.

Источник изображения: Xiaomi

За производительность новинки отвечает бесщеточный двигатель мощностью 800 Вт, способный раскручиваться до 150 000 оборотов в минуту. Сила всасывания устройства достигает 280 аэроватт при максимальном разрежении 27 000 Па, чего достаточно для уборки крупного мусора и шерсти домашних животных. Пылесос оснастили 12-конусным циклоном для предотвращения падения мощности по мере заполнения контейнера, а основная щетка получила правостороннее краевое исполнение для эффективной очистки углов и плинтусов.

Источник изображения: Xiaomi

В арсенале Mijia 4 Max также присутствует светодиодная подсветка синего цвета с углом обзора 180 градусов, помогающая разглядеть незаметную глазу пыль на полу. Аппарат работает от съемного аккумулятора емкостью 4000 мАч, который обеспечивает до 90 минут автономности. Интеграция в экосистему HyperOS позволяет управлять режимами, настраивать сценарии автоматизации с умными замками или очистителями воздуха, а также отслеживать ресурс фильтров через приложение Mi Home. На внутреннем рынке Китая стоимость новинки составляет 1999 юаней(~$290).

#xiaomi #пылесос #беспроводной #mijia cordless vacuum cleaner 4 max #вертикальный
Источник: gizmochina.com
