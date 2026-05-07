kefirNET
OnePlus 16 приписывают аккумулятор на 9000 мАч и 200-мегапиксельный перископ
В сети появилась информации о новом OnePlus 16...

Инсайдер Digital Chat Station опубликовал подробности о флагмане OnePlus 16, раскрыв ключевые аппаратные узлы. Аппаратной основой устройства станет чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro (модель SM8975) с частотой до 5 ГГц. Одной из главных особенностей новинки заявлен аккумулятор на 9000 мАч — показатель, который ранее фигурировал в данных от нескольких независимых источников.

Дисплей производства BOE получит плоскую панель со сверхвысокой частотой обновления: компания выбирает между 185 Гц и 240 Гц. Технологии LTPO и LIPO позволят добиться симметричных рамок толщиной около 1 мм. Фотовозможности устройства будут представлены основным и широкоугольным модулями по 50 Мп, а также перископическим телеобъективом с разрешением 200 Мп.

В список дополнительных характеристик вошли бионический вибромотор, стереодинамики, полная влагозащита и отдельная кнопка для работы с ИИ. Выход смартфона на китайский рынок ожидается в октябре текущего года. Программной платформой станет OxygenOS 17 на базе Android 17.

#смартфоны #oneplus #digital chat station #oneplus 16
Источник: gizmochina.com
