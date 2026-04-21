Серия включает беспроводные контроллеры и наушники

Компания Microsoft анонсировала специальную серию беспроводных контроллеров и гарнитур, приуроченную к скорому выходу гоночного симулятора Forza Horizon 6. Сама игра дебютирует 19 мая на Xbox Series X|S и PC, а версия для PlayStation 5 ожидается во второй половине текущего года. Новые аксессуары выполнены в стилистике фестиваля Horizon и уже поступили в продажу на некоторых рынках.

Лимитированный геймпад Xbox Wireless Controller получил полупрозрачный корпус и триггеры, сквозь которые видны внутренние элементы устройства. Дизайн дополнен яркими акцентами: стики выполнены в цвете Hot Pink, кнопки ABXY получили разноцветную окраску, а центральная кнопка Xbox переливается розовым и зеленым. На крышке батарейного отсека нанесен логотип Horizon Festival. Стоимость контроллера составляет примерно 85 долларов США.

Беспроводная гарнитура серии Forza Horizon 6 поддерживает технологии пространственного звука Windows Sonic, Dolby Atmos и DTS Headphone:X. Дизайн наушников повторяет эстетику контроллера с использованием полупрозрачных вставок, а на регулируемом оголовье и микрофоне размещены надписи Forza и Horizon. Цена гарнитуры на старте составляет около 125 долларов.

В дополнение к основным аксессуарам бренд 8BitDo выпустил лимитированную зарядную док-станцию в аналогичном стиле, которая способна полностью зарядить геймпад за три часа.

Отгрузки всех новинок покупателям начнутся 23 мая.