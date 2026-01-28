Виктор Орбан обвинил Украину в скоординированной атаке на суверенитет Венгрии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился вызвать посла Украины в МИД после серии резких заявлений со стороны официального Киева. По словам главы венгерского правительства, последние выступления украинских политиков и лично президента Владимира Зеленского свидетельствуют о попытке прямого вмешательства во внутренние дела страны накануне парламентских выборов, намеченных на апрель 2026 года.

Изображение: Grok Ai

Может быть интересно

Поводом для обострения стали высказывания Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В своей речи украинский лидер упомянул некоего «Виктора», который «живет за счет Европы и предает ее интересы», отметив, что подобное поведение заслуживает жесткой реакции. Орбан расценил это как персональное оскорбление и переход границ дипломатического этикета. Венгерские службы национальной безопасности, проанализировав ситуацию, пришли к выводу о наличии скоординированной кампании по дестабилизации действующего кабинета министров.

Ранее Орбан заявлял, что Венгрия не поддастся на «моральный шантаж» и продолжит блокировать вступление Украины в Евросоюз, аргументируя это защитой экономических интересов венгерских налогоплательщиков. В рамках противодействия внешнему давлению правительство запустило «национальную петицию», направленную против финансовой поддержки Киева за счет бюджета ЕС.