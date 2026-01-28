Сайт Конференция
kefirNET
Huawei представила спецверсию Watch GT 6 Pro в партнерстве с HONMA
Honma x Huawei Watch GT 6 Pro технически почти не отличаются от обычных Huawei Watch GT 6 Pro, но благодаря сотрудничеству с Honma в них были внесены некоторые изменения.

Компания Huawei в сотрудничестве с японским брендом премиального гольф-оборудования HONMA анонсировала специальное издание смарт-часов HONMA x Huawei Watch GT 6 Pro. Модель сохранила узнаваемый восьмиугольный силуэт корпуса, но получила золотое исполнение безеля и пряжки на черном спортивном ремешке.

Автор изображения: Huawei

Новинка ориентирована на профессиональное управление игрой в гольф и предлагает ряд эксклюзивных программных инструментов. В частности, реализована функция Green Slope Direction, отображающая направление уклона поверхности грина, что позволяет учитывать влияние гравитации на катящийся мяч. Также добавлены функции Shot Distance для замера дистанции удара и Play-like distance для точного позиционирования на поле. За аналитическую поддержку отвечает «AI Caddie», дающий советы по выбору клюшек, стратегии прохождения лунок и чтению рельефа.

Автор изображения: Huawei

Часы поставляются в специальном подарочном боксе, в который, помимо самого устройства, входят компас-подставка и брендированный мяч для гольфа. На рынке Малайзии стоимость комплекта составляет 1299 ринггитов. В качестве бонуса покупатели получают трехмесячную подписку на сервис Huawei Health+ и двухмесячный доступ к расширенному каталогу циферблатов.

#huawei #смарт-часы #часы #умные #honma #huawei watch gt 6 pro
Источник: notebookcheck.net
