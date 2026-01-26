Legion 7 15 ASH11 может получить тот же дизайн, что и существующие игровые ноутбуки Legion 7 Gen 11

В базе данных техподдержки Lenovo обнаружены первые упоминания новой модели в линейке Legion 7, которая обещает стать одним из самых производительных решений без дискретной видеокарты. Ноутбук с индексом Legion 7 15 ASH11 будет базироваться на платформе AMD Strix Halo (ASH), ориентированной на обеспечение графической производительности уровня мощных dGPU в рамках одного чипа.

Судя по маркировке, новинка получит 15-дюймовый форм-фактор, в отличие от 16-дюймовых моделей Legion 7 Gen 11, представленных ранее на CES 2026. Главной особенностью устройства станет использование APU серии Ryzen AI Max+ (вероятные кандидаты — 392 или 395). Ожидается, что эти чипы будут оснащены интегрированной графикой Radeon 8060S, которая по предварительным тестам способна конкурировать с мобильной Nvidia GeForce RTX 5060, потребляя при этом значительно меньше энергии и упрощая конструкцию системы охлаждения.

Появление записи на странице поддержки Legion Space косвенно подтверждает, что Lenovo уже ведет финальную доводку софта для управления питанием и ресурсами новой платформы. Legion 7 15 ASH11 станет прямым конкурентом анонсированным ранее ASUS TUF Gaming A14 и ROG Flow Z13. Несмотря на отсутствие официальной даты релиза, появление модели в листингах указывает на возможный запуск во втором квартале 2026 года.