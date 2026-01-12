Россиян предупредили об изменении порядка сдачи экзаменов на водительские права

Министерство внутренних дел Российской Федерации подготовило проект постановления правительства, вносящий существенные коррективы в процедуру получения водительских удостоверений. Документ предусматривает усиление контроля за техническими средствами, сокращение сроков проведения испытаний и цифровизацию документооборота.

Автор изображения: kefirNET

Одним из ключевых изменений станет расширение перечня оснований для недопуска к экзаменам. К существующим семи пунктам добавится восьмой: использование кандидатами любых электронных устройств, средств связи, а также фото-, аудио- и видеоаппаратуры. По словам авторов инициативы, в практике ГИБДД участились случаи применения скрытых наушников и камер для получения подсказок от третьих лиц. Выявление подобных гаджетов станет поводом для аннулирования результатов и установления срока, по истечении которого будет возможна пересдача.

Проект также предполагает сокращение сроков проведения практического этапа экзамена. Согласно новым правилам, вождение должно быть назначено в течение 60 дней после успешной сдачи теоретической части. В действующей редакции этот период составляет шесть месяцев. Эксперты отмечают, что текущие нормы часто приводили к истечению срока действия результатов теории до того, как кандидат успевал попасть на практическое испытание.

Важным этапом цифровизации станет отказ от обязательного предоставления бумажных медицинских справок. Если сведения о прохождении медкомиссии внесены в соответствующий реестр Минздрава, сотрудники МВД будут запрашивать их самостоятельно в электронном виде. При этом вводится механизм аннулирования водительских удостоверений (как российских, так и международных) в случае неявки на внеочередное медицинское освидетельствование. Это коснется водителей, у которых в ходе плановых осмотров были выявлены признаки заболеваний, препятствующих управлению транспортом.