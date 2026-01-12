Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kefirNET
МВД России подготовило проект поправок к правилам сдачи экзаменов на получение водительских прав
Россиян предупредили об изменении порядка сдачи экзаменов на водительские права

Министерство внутренних дел Российской Федерации подготовило проект постановления правительства, вносящий существенные коррективы в процедуру получения водительских удостоверений. Документ предусматривает усиление контроля за техническими средствами, сокращение сроков проведения испытаний и цифровизацию документооборота.

Автор изображения: kefirNET

Одним из ключевых изменений станет расширение перечня оснований для недопуска к экзаменам. К существующим семи пунктам добавится восьмой: использование кандидатами любых электронных устройств, средств связи, а также фото-, аудио- и видеоаппаратуры. По словам авторов инициативы, в практике ГИБДД участились случаи применения скрытых наушников и камер для получения подсказок от третьих лиц. Выявление подобных гаджетов станет поводом для аннулирования результатов и установления срока, по истечении которого будет возможна пересдача.

Проект также предполагает сокращение сроков проведения практического этапа экзамена. Согласно новым правилам, вождение должно быть назначено в течение 60 дней после успешной сдачи теоретической части. В действующей редакции этот период составляет шесть месяцев. Эксперты отмечают, что текущие нормы часто приводили к истечению срока действия результатов теории до того, как кандидат успевал попасть на практическое испытание.

Важным этапом цифровизации станет отказ от обязательного предоставления бумажных медицинских справок. Если сведения о прохождении медкомиссии внесены в соответствующий реестр Минздрава, сотрудники МВД будут запрашивать их самостоятельно в электронном виде. При этом вводится механизм аннулирования водительских удостоверений (как российских, так и международных) в случае неявки на внеочередное медицинское освидетельствование. Это коснется водителей, у которых в ходе плановых осмотров были выявлены признаки заболеваний, препятствующих управлению транспортом.

#мвд #гибдд #экзамен на права #экзамен пдд
Источник: pnp.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Во Франции провели эксперимент со сбросом FPV-дронов с борта самолёта A400M
2
MBDA Deutschland возглавит в Европе разработку гиперзвуковых планёров
+
В Эфиопии начали строительство крупнейшего в Африке аэропорта стоимостью $12,5 млрд
+
Швеция заказывает дистанционно управляемые турели Trackfire RWS для борьбы с БПЛА
+
WSJ: В США провели консультации по поводу возможных ударов по Ирану
1
МВД России дало инструкцию на случай, если вы стали жертвой фишинга
+
Великобритания потратит £200 млн на подготовку к размещению войск на территории Украины
2
Economic Times: Индия и Франция близки к крупной сделке по поставкам истребителей Rafale
3
Подросток из Хайфы случайно нашел кольцо времен Римской империи с изображением богини
+
Ученые впервые нашли убегающую сверхмассивную черную дыру, удаляющуюся от галактики на 3,6 млн км/ч
+
В РФ прорабатывают идею запуска нового реактивного дрона «Герань-5» при помощи штурмовика Су-25
+
Компания Castelion продемонстрировала главе Минобороны США ​​новую версию пусковой установки PFAL
+
В Москве открылся крупнейший в России зарядный хаб для электромобилей
+
В России появилась новейшая высокоскоростная версия дрона «Герань» – «Герань-5»
3
Bild: Летящий на гиперзвуке «Орешник» недосягаем для перехвата современными западными ПВО
5
«Ростех» показал процесс сборки газовой турбины большой мощности ГТД-110М
2
FT: Нефтяные компании США ставят под сомнение планы Трампа инвестировать $100 млрд в Венесуэлу
+
Австрийская армия планирует закупить модернизированные БМП «Улан» и другую военную технику
+
Беларусь намерена в этом году заключить с РФ соглашение о строительстве третьего энергоблока БелАЭС
+
WCCFTech: На CES представили память DDR5 DDR5 на 256 ГБ и 8000 МТ/с с тремя вентиляторами на планке
2

Популярные статьи

«Август» (2025): субъективное мнение о фильме
3
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
21
Сравнение i7-5820K и i7-6800K в одинаковых условиях, их плюсы и минусы
25
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
8
«Анаконда», «Черный телефон 2»: краткий обзор новых фильмов
1
Топ-7 моих любимых российских комедий, которые сам смотрю и вам советую
4
Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном
5

Сейчас обсуждают

Михаил Barash Андреев
15:07
ДО 500 тысяч. Если лететь условно на 8к километров. Это значит, что в среднем 100-200к экономия будет.
Разработанный ОДК воздухозаборник двигателя ПД-14 позволит экономить до 500 тысяч рублей за рейс
Китя.
15:03
Ну все Linux победил на этом сайте. Только в реальности все сидят на Windows.
На Windows-пользователей пришлось более 1,5 млн скачиваний Linux-дистрибутива Zorin OS 18
Dangerous
14:57
А что, кто-то на них нападать собирается?
Комиссар ЕС по вопросам обороны предлагает создать европейскую армию численностью 100 000 солдат
Сергей Рощин
14:53
Как владелец Asus Rog Xbox Ally X, ответственно заявляю что идея полное г. Работает это всё через одно место. Майкрософтам надо пилить отдельную облегчённую игровую версию win11 без рабочего стола, не...
Новое поколение Xbox получит полноценную операционную систему Windows
samsonbl4
14:45
В том, как вы преподали ничего интересного не вижу. А если взят стандартный корпус и сделана его грамотная доработка, и потом уже засунуть комплектующие, и они не будет греться по сравнению с базовой ...
Комп в корпусе от XBOX 360 - мой DIY проект
Roditch
14:43
Серию PF иногда расшифровывают как Полная Фигня. Чем она по сути и является. Ниже PK лучше вообще не брать.
Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном
mwc-lord
14:34
Ну что за халтура? :( Где Теория запоя? Где }{отт@бь)ч? Даун хаус? Мотыга судьбы?
Топ-7 моих любимых российских комедий, которые сам смотрю и вам советую
swr5
14:30
А почему на Линукс должны быть все бесплатные?
На Windows-пользователей пришлось более 1,5 млн скачиваний Linux-дистрибутива Zorin OS 18
linux4ever
14:25
1-2% не дадут экономию 500 тыс за рейс.
Разработанный ОДК воздухозаборник двигателя ПД-14 позволит экономить до 500 тысяч рублей за рейс
serascer
14:21
Стоит добавить, что разговор про Центральную, Южную и Юго-Восточную Азию скорее, т.е. страны Азии кроме Китая и Японии с Южной Кореей. У них как раз демографический спад идет. Кстати по тем же точно п...
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter