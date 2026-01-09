Компания Goertek продемонстрировала ряд технологических решений в сфере дополненной (AR) и смешанной (MR) реальности

В рамках международной выставки CES 2026 китайская компания Goertek продемонстрировала ряд технологических решений в сфере дополненной (AR) и смешанной (MR) реальности. Одной из ключевых новинок стал модуль Rox-Vision — съемный аксессуар весом менее 15 граммов, который интегрирует камеру, аудиосистему и вычислительный блок на базе ИИ в конструкцию обычных медицинских или солнцезащитных очков. Устройство обеспечивает съемку с углом обзора 105 градусов и поддерживает голосовое взаимодействие через микрофоны MEMS.

AR-очки Rubis

Компания также показала концепт AR-очков Rubis, работающих на базе трехчиповой гетерогенной системы (MCU+ISP+NPU). Такая архитектура позволяет обрабатывать данные с камер и запускать модели обнаружения объектов при сверхнизком энергопотреблении. Очки оснащены полноцветными дифракционными волноводами собственной разработки и управляются с помощью нейронного браслета EMG, который распознает жесты пальцев с точностью более 90%. Для сегмента легких решений была представлена модель Spinel весом 35 граммов, способная записывать видео в формате 1080p и делать фотографии с разрешением 4K.

ИИ- очки Spinel

В области смешанной реальности Goertek представила референсный дизайн MR-гарнитуры весом около 100 граммов. Устройство оснащено 1,35-дюймовыми дисплеями Micro-OLED с разрешением 4K и линзами 3P Pancake, обеспечивающими плотность пикселей 38 PPD при угле обзора 100 градусов. В конструкцию интегрированы функции VST (сквозное видео) и отслеживание 6DoF.

4K MR

Кроме того, производитель продемонстрировал технологию жидкокристаллических линз с электронным управлением. Данная разработка позволяет динамически изменять фокусное расстояние в диапазоне от -3,00 до +3,00 диоптрий.

По словам производителя, это решение помогает устранить конфликт вергенции и аккомодации (VAC), вызывающий усталость глаз, и позволяет пользователям с нарушением зрения использовать XR-устройства без дополнительных корректирующих очков.