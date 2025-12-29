Флагманская игровая мышь Dareu AE7 с частотой опроса 8000 Гц поступила в продажу.

Компания Dareu официально запустила продажи новой флагманской мыши AE7, ориентированной на профессиональных геймеров. Устройство построено на базе современного контроллера Nordic N54H20 и поддерживает частоту опроса 8000 Гц как в проводном, так и в беспроводном режимах. Оптический сенсор новинки обеспечивает разрешение до 42 000 DPI, а за надежность отвечают механические микропереключатели Omron с ресурсом до 100 миллионов нажатий.

Особенностью модели стало износостойкое эксимерное покрытие (Excimer Coating), которое создает эффект «бархатистой кожи» (Soft-touch). Технология лазерной обработки формирует на поверхности микроструктуру, которая не только улучшает сцепление с ладонью, но и эффективно отталкивает жир, препятствуя появлению отпечатков пальцев. При весе около 70 грамм мышь получила эргономичную форму для правой руки и встроенный аккумулятор на 500 мАч, обеспечивающий до 222 часов работы.

Новинка поддерживает беспроводную зарядку стандарта Qi и совместима с фирменным ресивером-станцией «Airship». Новинка уже доступна в бело-голубом и ярко-розовом цветах по цене около $78.