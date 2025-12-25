Ключевой особенностью устройства стал водоблок в виде «внутренней трехмерной сцены»

Бренд TRYX представил необычную систему жидкостного охлаждения STAGE 360 ARGB, ориентированную на любителей кастомизации ПК. Ключевой особенностью устройства стал водоблок в виде «внутренней трехмерной сцены». Он состоит из двух 4-дюймовых IPS-экранов, расположенных под прямым углом, и магнитного основания. Такая конструкция позволяет размещать внутри водоблока коллекционные фигурки или создавать миниатюрные диорамы.

Встроенные дисплеи имеют разрешение 720×720 пикселей и работают под управлением независимой встроенной системы. Пользователи могут выбирать между панорамным, разделенным или зеркальным режимами отображения контента. Основание «сцены» выполнено из алюминия и поддерживает смену текстур между зеркальным и матовым покрытием.

С технической стороны СЖО базируется на платформе Asetek Sigrid v2 с заявленной мощностью рассеивания тепла (DTPC) до 280 Вт. Система оснащена помпой со скоростью вращения от 800 до 2800 об/мин, алюминиевым радиатором и вентиляторами ROTA Dark Star SL ARGB. В продажу TRYX STAGE 360 ARGB поступит 8 января 2026 года в черном и белом цветах по цене 1299 юаней(~$185).