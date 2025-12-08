Устройство совмещает возможности 5G-модема, маршрутизатора и точки доступа Wi-Fi с поддержкой экосистемы UniFi OS.

Компания Ubiquiti анонсировала устройство Dream Router 5G Max (модель UDR-5G-Max) — интегрированный 5G CPE, обеспечивающий подключение по сотовой сети, проводной LAN и Wi-Fi, а также полную поддержку приложений UniFi OS.

Аппарат выполнен в цилиндрическом корпусе размером 110 × 110 × 250 мм и оснащён одним слотом для NanoSIM и одним комбинированным слотом, совместимым с NanoSIM и eSIM. В режиме 5G NSA устройство поддерживает скорость загрузки до 3,4 Гбит/с и отдачи до 560 Мбит/с, в режиме 5G SA — до 1,8 Гбит/с и 650 Мбит/с соответственно.

Сетевые интерфейсы включают один порт 10GbE SFP+ и четыре порта 2,5GbE RJ45, один из которых поддерживает PoE. Беспроводная часть реализована в формате трёхдиапазонного Wi-Fi BE10700 с теоретической совокупной скоростью 688 Мбит/с + 4,3 Гбит/с + 5,7 Гбит/с и зоной покрытия до 160 м2.

В устройстве предустановлена карта памяти microSD ёмкостью 64 ГБ, предназначенная для работы в режиме сетевого видеорегистратора (NVR). Оно поддерживает одновременную обработку видеопотоков с пяти HD-, двух 2K- и одной 4K-камеры. Также заявлена поддержка всех пяти прикладных платформ UniFi.

Поставки Ubiquiti Dream Router 5G Max начнутся в феврале 2026 года по рекомендованной цене 499 долларов США.