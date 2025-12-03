Док-станция оснащена несколькими портами и поддерживает до трёх мониторов

Компания Anker представила на международном рынке новую док-станцию Nano 13-in-1, особенностью которой стала модульная «мать-дочь» конструкция. Устройство поддерживает одновременное подключение до трёх внешних мониторов и оснащено съёмным мини-хабом с шестью портами.

Основной блок док-станции включает два USB-A-порта (480 Мбит/с, 2,5 Вт), один USB-C (10 Гбит/с, 7,5 Вт), гигабитный Ethernet-разъём, аудиовыход 3,5 мм, два HDMI-выхода и один DisplayPort — все поддерживают разрешение 4K при 60 Гц. Для подключения к ноутбуку предусмотрен USB-C порт с поддержкой передачи питания до 100 Вт.

Ключевой особенностью модели стала фронтальная мини-док-станция, которую можно отделить от основного корпуса. В компактном модуле размещены USB-C (5 Гбит/с, 7,5 Вт), USB-A (5 Гбит/с, 4,5 Вт), комбинированный SD/microSD-ридер, HDMI-выход 4K@60 Гц и USB-C-порт для входного питания 100 Вт. Такой формат позволяет использовать мини-хаб отдельно — например, в поездках.

При возврате на рабочее место пользователь вставляет модуль обратно в основной блок. В этот момент по периметру корпуса загорается тонкая синяя подсветка, сигнализирующая о корректном подключении. Все интерфейсы основной станции остаются активными. Для извлечения мини-хаба достаточно нажать переключатель на верхней панели.

Устройство уже поступило в продажу в ряде стран по цене 119,99 доллара США.