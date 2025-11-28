Модель ZB6T будет работать от аккумулятора 21700

Немецкий стартап Zweibrüder, базирующийся в Золингене, объявил о скором выходе на рынок с собственной линейкой фонарей. Первой моделью компании станет фонарь ZB6T.

Устройство будет оснащено несколькими светодиодами и аккумулятором формата 21700 с поддержкой зарядки через порт USB-C. По заявлению производителя, фонарь обеспечивает световой поток до 3000 люменов и дальность луча до 300 метров. В экономичном режиме время работы от одного заряда может достигать 50 часов.

Основателем новой компании является Тобиас Шледер, ранее работавший в компании Ledlenser. Сообщается, что консультантом проекта выступает Райнер Ополка, один из основателей компании Zweibrüder Optoelectronics, известной своей маркой LED Lenser.

Прием предварительных заказов на модель ZB6T начнется в декабре 2025 года. На 2026 год компания анонсировала выпуск компактной EDC-модели, а в дальнейшем планирует представить налобные фонари.