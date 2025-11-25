Наряду с серией Honor 500 компания выпустила Watch X5

Китайский производитель HONOR анонсировал выпуск умных часов Watch X5. Новинка была представлена одновременно с серией телефонов HONOR 500.

Автор изображения: Honor

Часы оснащены 1,97-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 390×450 пикселей и плотностью 302 PPI. Экран занимает 82% площади лицевой панели, имеет минимальную рамку 1,8 мм, покрыт 2,5D-стеклом и поддерживает частоту обновления 60 Гц. В устройствах реализованы функции активации дисплея поднятием руки и постоянного отображения времени (Always-On Display).

Корпус выполнен из ультратонкого алюминиевого сплава, его минимальная толщина составляет 9,99 мм, а вес достигает 29 граммов без ремешка. На корпусе расположен один многофункциональный сенсорный элемент, реагирующий на короткое и длинное нажатия, а также вращение как колесо. Ремешок изготовлен из мягкого силикона и оснащён механизмом быстрой замены без инструментов.

Автор изображения: Honor

Часы получили защиту от воды и пыли по стандартам 5ATM и IP68, что позволяет использовать устройство при мытье рук, во время дождя и плавания в неглубокой воде. Устройство поддерживает 120 спортивных режимов, включают барометр, компас и независимый GPS-модуль для точного отслеживания маршрутов на открытом воздухе.

Среди функций для здоровья и фитнеса — ИИ-план снижения веса, профессиональные рекомендации по тренировкам и растяжке, голосовая обратная связь в реальном времени, анализ сна и отслеживание женского здоровья. Устройство поддерживает Bluetooth-вызовы, NFC для оплаты, эмуляцию транспортной карты, удалённый спуск затвора камеры и режим экстренного вызова SOS.

Автор изображения: Honor

Батарея обеспечивает до 14 дней работы в типичном режиме использования и до 5 дней при постоянно включённом дисплее. Модель совместима с Android 9.0 и iOS 13.0.

Новинка доступна в двух цветовых вариантах — Moonlight White и Phantom Black — по рекомендованной цене около 64 долларов США). В комплект поставки входят часы с ремешком, зарядный кабель и документация.