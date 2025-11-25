Сайт Конференция
Kefir32
Honor представила умные часы Watch X5 с временем автономной работы до 14 дней
Наряду с серией Honor 500 компания выпустила Watch X5

Китайский производитель HONOR анонсировал выпуск умных часов Watch X5. Новинка была представлена одновременно с серией телефонов HONOR 500.

Автор изображения: Honor

Часы оснащены 1,97-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 390×450 пикселей и плотностью 302 PPI. Экран занимает 82% площади лицевой панели, имеет минимальную рамку 1,8 мм, покрыт 2,5D-стеклом и поддерживает частоту обновления 60 Гц. В устройствах реализованы функции активации дисплея поднятием руки и постоянного отображения времени (Always-On Display).

Корпус выполнен из ультратонкого алюминиевого сплава, его минимальная толщина составляет 9,99 мм, а вес достигает 29 граммов без ремешка. На корпусе расположен один многофункциональный сенсорный элемент, реагирующий на короткое и длинное нажатия, а также вращение как колесо. Ремешок изготовлен из мягкого силикона и оснащён механизмом быстрой замены без инструментов.

Автор изображения: Honor

Часы получили защиту от воды и пыли по стандартам 5ATM и IP68, что позволяет использовать устройство при мытье рук, во время дождя и плавания в неглубокой воде. Устройство поддерживает 120 спортивных режимов, включают барометр, компас и независимый GPS-модуль для точного отслеживания маршрутов на открытом воздухе.

Среди функций для здоровья и фитнеса — ИИ-план снижения веса, профессиональные рекомендации по тренировкам и растяжке, голосовая обратная связь в реальном времени, анализ сна и отслеживание женского здоровья. Устройство поддерживает Bluetooth-вызовы, NFC для оплаты, эмуляцию транспортной карты, удалённый спуск затвора камеры и режим экстренного вызова SOS.

Автор изображения: Honor

Батарея обеспечивает до 14 дней работы в типичном режиме использования и до 5 дней при постоянно включённом дисплее. Модель совместима с Android 9.0 и iOS 13.0.

Новинка доступна в двух цветовых вариантах — Moonlight White и Phantom Black — по рекомендованной цене около 64 долларов США). В комплект поставки входят часы с ремешком, зарядный кабель и документация.

#honor #смарт-часы #часы #умные #honor watch x5 #watch x5
Источник: fonearena.com
Сейчас обсуждают

Анатолий Шведцов
14:49
это не тюрки, так что никакое это не степное сообщество(в смысле контекста сатьи), в то время самих предков казахов просто не существовало
В Казахстане обнаружен крупный город бронзового века возрастом 3600 лет
Waramagedon
14:41
и для чего? в большинстве случаев она простаивает, лучше добавил бы на видеокарту, толку больше было б
Можно ли сэкономить, купив на время 16 ГБ ОЗУ одним модулем в игровой ПК, и каковы будут потери
evilmatriks
14:40
С такимже успехом могу сказать, покажи мне свои сугробы сегодня в Брянске на фото... сбегай сфотай и выложи. Хочу посмотреть.
МВД раскрыло схему мошенничества с криптовалютой
Waramagedon
14:38
разница в играх 16 и 32 на 2 плашках минимальная, +-3%. майнкрафт для упоротых квадратов
Можно ли сэкономить, купив на время 16 ГБ ОЗУ одним модулем в игровой ПК, и каковы будут потери
evilmatriks
14:36
При чем тут Камбарка вопще? Да и кого волнует что ты там хочешь посмотреть. Сейчас все брошу и побегу делать тебе фотки погоды. Угу, уже бягу...
МВД раскрыло схему мошенничества с криптовалютой
evilmatriks
14:32
О чего такая страсть и зацикленность на кастрюлях? Еще и оскорбления. Понятно, что это видимо попытки развести на срач и т.п. А что то по существу можешь сказать? Где у нас в РФ все идеально, чисто, ...
МВД раскрыло схему мошенничества с криптовалютой
Непраныч. Непран.
14:30
Фото выложи. Хочу посмотреть, какая там в Камбарке погода.
МВД раскрыло схему мошенничества с криптовалютой
si-cat
14:26
"..Поэтому у них постоянно споры с Францией.." Хрен ты угадал :)) Судоходство по Ла-Маншу (Английскому каналу) регулируется Дуврской схемой разделения движения, поэтому всеми претензиями наглы могут ...
Корабль Великобритании сопровождал российские корвет и танкер в проливе Ла-Манш
ExtenZ
14:26
интОл тупо не расматриваем? Ой вэй Мойша! Таки да, нас развели, аки поц на Дерибасковой!
Лучшие комбинации процессора, материнской платы, ОЗУ и видеокарты для игровых ПК в конце 2025 года
Непраныч. Непран.
14:23
А у тебя были пункты? По моему у тебя пунктики, и те в твоей голове сидят, ножки свесили и епут тебе твой хохлоёбский моск.
МВД раскрыло схему мошенничества с криптовалютой
