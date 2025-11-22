POCO представит планшеты Pad X1 и Pad M1 26 ноября на мероприятии в Индонезии.

Компания POCO подтвердила анонс двух новых планшетов — POCO Pad X1 и POCO Pad M1 — в ходе мероприятия в Индонезии 26 ноября 2025 года. Это событие совпадает с презентацией смартфонов серии F8, включая модели POCO F8 Pro и F8 Ultra.

POCO Pad X1 будет работать на процессоре Snapdragon 7+ Gen 3 и оснащён 3,2K-дисплеем с частотой обновления 144 Гц. По характеристикам устройство схоже с Xiaomi Pad 7, выпущенным ранее в этом году. Ожидается, что новинка получит 11,2-дюймовый экран, 13-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельную фронтальную камеру и аккумулятор ёмкостью 8850 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

POCO Pad M1, в свою очередь, будет оснащён 12,1-дюймовым 2,5K-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и аккумулятором на 12000 мА·ч. Устройство аналогично по характеристикам недавно представленному REDMI Pad 2 Pro. Предполагается, что планшет получит процессор Snapdragon 7s Gen 4, 8-мегапиксельные основную и фронтальную камеры, а также поддержку быстрой зарядки на 33 Вт.

Оба устройства будут оснащены четырёхканальными динамиками и технологией Dolby Atmos для улучшения качества звука. Окончательные технические характеристики и цены на POCO Pad X1 и POCO Pad M1 станут известны в ходе официальной презентации 26 ноября.