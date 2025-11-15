Сайт Конференция
Блоги
Kefir32
DJI представила компактный дрон Neo 2 с поддержкой жестового управления
Представлен DJI Neo 2 с 12-мегапиксельной камерой и возможностью записи в формате 4K со скоростью 100 кадров в секунду.

Компания DJI анонсировала выпуск новой модели дрона Neo 2 весом 151 г. Устройство оснащено всенаправленной системой обнаружения препятствий и предназначено для съемки на низкой высоте во время активных занятий, включая бег, велосипедные прогулки и путешествия.

Neo 2 поддерживает управление жестами, функцию автоматического кадрирования SelfieShot и технологию ActiveTrack. На корпусе дрона размещен компактный дисплей, отображающий текущий режим съемки. Аппарат можно запускать с ладони пользователя и возвращать с помощью функции Return-to-Palm.

В качестве опций управления доступны жесты рук, голосовые команды через смартфон или Bluetooth-наушники, пульт RC-N3 или контроллер движения в комплекте с очками для полного погружения. Дрон получил 12-мегапиксельную камеру с 1/2-дюймовым CMOS-сенсором и диафрагмой f/2.2, дополненную 2-осевым гиростабилизатором. Устройство поддерживает запись видео в разрешении 4K со скоростью до 100 кадров в секунду и вертикальное видео 2.7K.

Система отслеживания объектов работает на скорости до 12 м/с в восьми направлениях. Среди интеллектуальных режимов съемки — Dolly Zoom, QuickShots и MasterShots для автоматизации монтажа. Время полета составляет около 19 минут, максимальная дистанция — 7 км. Дрон устойчив к ветру 5-го уровня и работает в диапазоне температур от -10 до 40 по Цельсию.

Доступны три конфигурации: базовая версия за 275 долларов, комплект Fly More Combo за 459 долларов (включает пульт управления, три батареи и аксессуары) и расширенный Motion Fly More Combo за 670 долларов с дополнительными контроллером движения и очками. Внутренняя память устройства рассчитана на 49 ГБ данных.

#дрон #4k #dji #neo 2 #dji neo 2 #dolly zoom
Источник: fonearena.com
Сейчас обсуждают

ФельдшеR
17:09
Ахаха)) Так сейчас управляет Швейцария, собирает Китай. ПакетБук проебан украиной еще в 12м году!))
Лучшие электронные книги в 2025-2026 году — выбираем недорогую модель с диагональю 6 дюймов
Evgeny Chezarin
17:08
"ChimbaBench" чимабенч... Просто до слез...
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 3)
Алескандр Индустриевич
16:57
Эльбрус. Так что иди саси нацисту.
Лучшие электронные книги в 2025-2026 году — выбираем недорогую модель с диагональю 6 дюймов
Чато-ОвerБот
16:56
Эвон как мелкобритов штырит-то нынче от страха и с голодухи. Да и их подопечные, каклы, не отстают от своих хозяйчиков в желании самовыразиться: Бухая каклуха огребла от поляка чемоданом в рыло за мат...
Целевые санкции могут существенно затормозить производство российских истребителей
Asker 013
16:50
Пусть успокоятся - просто идет инфляция, и она ускоряется - следите за стоимостью золота, с учетом что реакция идет с некоторым запаздыванием (инерция в отражении истинной инфляции в стоимости золота,...
Министр армии США заявил о завышении цен со стороны ВПК на военное оборудование для Пентагона
Трумэн
16:37
Чел забей, это юзер на зарплате, с армией минусующих ботов. Этот сайт уже давно не про компы.
Лучшие электронные книги в 2025-2026 году — выбираем недорогую модель с диагональю 6 дюймов
Сергей Иншаков
16:20
Нихрена се, сколько в комах, Лизе отсаСу делают, за ХерьтриДэ🤣🤣🤣
Intel vs AMD - причины противостояния и возможные альтернативы
Алескандр Индустриевич
16:13
Поляки настолько тупорылые, что пока команду сверху от хозяина не получат, ничего ни понять, ни сделать не могут.... без пенделя в польский пердак.... "Украине не стоит помогать, любые деньги будут у...
В Польше назвали коррупцию на Украине сдерживающим фактором оказания европейской помощи
222
16:13
да уж, по этой дурости москвабад впереди всей страны
Москва возглавила список регионов РФ с наибольшим количеством зарядных станций для электромобилей
Алескандр Индустриевич
16:05
ухахаха.... утешайте себя, идиоты мелкобритские, утешайте....
Целевые санкции могут существенно затормозить производство российских истребителей
