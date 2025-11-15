Представлен DJI Neo 2 с 12-мегапиксельной камерой и возможностью записи в формате 4K со скоростью 100 кадров в секунду.

Компания DJI анонсировала выпуск новой модели дрона Neo 2 весом 151 г. Устройство оснащено всенаправленной системой обнаружения препятствий и предназначено для съемки на низкой высоте во время активных занятий, включая бег, велосипедные прогулки и путешествия.

Neo 2 поддерживает управление жестами, функцию автоматического кадрирования SelfieShot и технологию ActiveTrack. На корпусе дрона размещен компактный дисплей, отображающий текущий режим съемки. Аппарат можно запускать с ладони пользователя и возвращать с помощью функции Return-to-Palm.

В качестве опций управления доступны жесты рук, голосовые команды через смартфон или Bluetooth-наушники, пульт RC-N3 или контроллер движения в комплекте с очками для полного погружения. Дрон получил 12-мегапиксельную камеру с 1/2-дюймовым CMOS-сенсором и диафрагмой f/2.2, дополненную 2-осевым гиростабилизатором. Устройство поддерживает запись видео в разрешении 4K со скоростью до 100 кадров в секунду и вертикальное видео 2.7K.

Система отслеживания объектов работает на скорости до 12 м/с в восьми направлениях. Среди интеллектуальных режимов съемки — Dolly Zoom, QuickShots и MasterShots для автоматизации монтажа. Время полета составляет около 19 минут, максимальная дистанция — 7 км. Дрон устойчив к ветру 5-го уровня и работает в диапазоне температур от -10 до 40 по Цельсию.

Доступны три конфигурации: базовая версия за 275 долларов, комплект Fly More Combo за 459 долларов (включает пульт управления, три батареи и аксессуары) и расширенный Motion Fly More Combo за 670 долларов с дополнительными контроллером движения и очками. Внутренняя память устройства рассчитана на 49 ГБ данных.