Обновление контента для Halo Infinite в этом месяце станет последним, поскольку команда сосредоточилась на разработке «нескольких» игр серии Halo.

Студия 343 Industries сообщила о завершении основного цикла обновлений для игры Halo Infinite. Согласно официальному заявлению разработчиков, 18 ноября состоится релиз финального контентного обновления под названием Operation: Infinite, включающего боевой пропуск и новые варианты кастомизации.

В сообщении команды говорится примерно следующее: "При разработке нескольких игр серии Halo нам потребуется объединить усилия всей команды, чтобы создавать новые впечатления с той же страстью и вниманием, которые проявило наше сообщество. Хотя мы остаёмся приверженными поддержке Halo Infinite в будущем, Operation: Infinite является последним крупным контентным обновлением, которое планируется в настоящее время".

Это решение последовало за анонсом ремейка Halo: Campaign Evolved, запланированного к выпуску в 2026 году одновременно на платформах PlayStation 5 и Xbox. Ранее Halo Infinite столкнулась с рядом трудностей: первоначальный анонс в 2020 году показал неотполированный геймплейный трейлер, выпуск игры был перенесён на 2021 год, минуя старт продаж консолей Xbox Series X/S, а релиз состоялся без функций кооперативного прохождения кампании и режима Forge.

Источник изображения: 343 Industries

Разработчики отметили, что были «поражены реакцией» на анонс Campaign Evolved. После завершения Operation: Infinite игра перейдёт в режим технического обслуживания при сохранении базовой поддержки.