Google вносит небольшое изменение: клавиатура будет автоматически открываться при запуске приложения Gemini на Android.

По данным издания 9to5Google, компания Google вносит небольшое, но полезное изменение в приложение Gemini на Android: теперь клавиатура будет автоматически открываться при запуске приложения. Это означает, что пользователи смогут сразу начать вводить запрос без необходимости вручную активировать клавиатуру.

Solen Feyissa / Freepik

Главная страница Gemini по-прежнему остается простой, с доступом к функциям, таким как голосовой ввод и Gemini Live, которые расположены чуть выше экрана. Меню «плюс» находится слева, а история чатов, драгоценные камни, переключатель моделей и настройки аккаунта остаются в верхней части интерфейса. Это изменение не влияет на функциональность, а лишь улучшает качество жизни пользователей, убирая лишний шаг для одного из самых часто используемых сценариев — ввода текста.

Также остается возможность использовать голосовой ввод.

Как сообщается, новое поведение клавиатуры уже появляется в последней бета-версии (16.4.36) приложения Google. Однако в стабильной версии это изменение пока недоступно.

Кроме того, согласно источнику, приложение получило еще одно обновление: в случае загрузки изображений или PDF-файлов теперь появляется ярлык "Talk Live about this", расположенный над полем "Ask Gemini". Это служит альтернативой использованию наложения Gemini, упрощая взаимодействие с загруженными файлами.