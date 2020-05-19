Американская индустрия видеоигр похвасталась рекордными продажами в 1-м квартале 2020 года
рекламаПандемия коронавируса сильно повлияла на различные компании по всему миру, но есть, по крайней мере, одна отрасль, которая только выиграла от того, что люди сидят дома – видеоигры.
Согласно отчету NPD Group, общие расходы потребителей на видеоигры в США за первый квартал 2020 года установили новый рекорд в 10,86 миллиарда долларов, что на 9% больше по сравнению с общими расходами за тот же квартал 2019 года.
реклама9,58 млрд долларов из общей суммы было потрачено на видеоигры, что на 11% больше по сравнению с первым кварталом прошлого года. В своем отчете NPD указал, что наиболее прибыльными оказались Animal Crossing: New Horizons, Call of Duty: Modern Warfare, DOOM Eternal, Dragon Ball Z: Kakarot, Fortnite, Grand Theft Auto V, Minecraft, MLB The Show 20 и NBA 2K20.
Также NPD обращает внимание на то, что на некоторых аппаратных платформах произошло небольшое снижение, но это компенсировалось высокими продажами Nintendo Switch. Гибридная консоль лидировала на рынке оборудования с увеличением продаж на 2% до 773 миллионов долларов. Продажи игровых аксессуаров, включая геймпады и гарнитуры, также выросли, увеличившись на 1% до 503 миллионов долларов.
реклама«Видеоигры принесли комфорт и связали миллионы людей в это непростое время», – заявил аналитик NPD по игровой индустрии Мат Пискателла. «Поскольку люди больше остаются дома, они используют игры не только как развлечение, но и как средство связи с семьей и друзьями. Будь то игры на консоли или на мобильном телефоне, ПК или в виртуальной реальности, в первом квартале они показали рост продаж».
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