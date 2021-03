Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Пока широкое компьютерное сообщество с нетерпением ожидает падения эмбарго и появления всесторонних тестов от ряда известных (и не очень) ресурсов и обозревателей, энтузиасты, в распоряжении которых новинки оказались несколько дней или даже недель назад, продолжают исследовать их возможности.

Сегодня героем обзора специалиста YouTube-канала Odd Tech Reviews стал флагманский процессор Intel Core i9-11900K, наделённый 8 ядрами с поддержкой гиперпоточности и способный увеличивать свою тактовую частоту до 5,3 ГГц при задействовании технологии Thermal Velocity Boost. В дуэте с новинкой трудилась материнская плата ROG MAXIMUS XIII HERO производства ASUS.

Источник изображения: Intel

При сравнении уровня производительности Intel Core i9-11900K с достижениями равнозначной модели противоборствующего лагеря в лице 8-ядерного 16-поточного AMD Ryzen 7 5800X можно отметить, что топовый представитель семейства Rocket Lake-S на фоне своего оппонента выглядит вполне неплохо, выходя победителем в однопоточном/многопоточном подтестах утилиты CPU-Z (13.0/9.8 %), обходя соперника в задачах рендеринга и кодирования медиафайлов посредством Blender (BMW/Classroom) и Handbrake (6.5/2.5 и 6.5 %), а также в тестовом пакете 3DMark Time Spy (5.6 %), но проигрывая в многопоточной дисциплине Cinebench R15 (-7.3 %), бенчмарке V-Ray (-3.0 %) и компрессии/декомпрессии файлов при помощи 7-Zip (-9.5/-11.7 %).

В игровых приложениях борьба также происходит с переменным успехом: в тайтлах Dirt 5 и Shadow of the Tomb Raider в разрезе среднего показателя fps флагман новой линейки Intel оказывается впереди на 7.9 и 14.6 %, в Horizon Zero Dawn идёт «ноздря в ноздрю» с противником, а в Hitman 2 уступает 16.9 %.

Если же сравнить достижения Core i9-11900K, оценённого в $539, с результатами модели, сопоставимой по рекомендованной стоимости, а именно AMD Ryzen 9 5900X ($549), то ни о каком соперничестве в ряде представленных бенчмарков не может быть и речи, причём не помогает даже разгон до 5,2 ГГц по всем ядрам: благодаря наличию 12 ядер/24 потоков CPU «красной команды» обходит своего оппонента в многопоточных состязаниях CPU-Z и Cinebench R20 (36.1 и 33.4 %), а также превосходит конкурента в V-Ray (34.0 %).

Источник изображений: YouTube, Odd Tech Reviews

Таким образом, несмотря на то, что новое поколение настольных процессоров Intel получило ощутимый прирост количества исполняемых инструкций за такт (IPC), в верхнем ценовом сегменте тягаться с моделями AMD, обладающими бо́льшим количеством ядер при схожей стоимости, представителям «синей команды» будет весьма сложно, а в некоторых задачах — невозможно.