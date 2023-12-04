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Специалисты NVIDIA, ответственные за разработку программного обеспечения, в очередной раз доказывают, что не зря свой хлеб едят, выпустив новый пакет графических драйверов Game Ready с порядковым номером 546.29.
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Источник изображения: VideoCardz
Как сообщает ресурс Wccftech, свежее обновление принесло поддержку для Cyberpunk 2077 Ultimate Edition с Update 2.1, знаменующим выход режима Ray Tracing: Overdrive из предварительной стадии и добавляющим новый игровой контент вкупе с улучшением качества «картинки» и поддержкой DLSS 3.5 в «стандартном» режиме рейтрейсинга.
Кроме того, новый драйвер активирует функцию DLSS 3.5 c Ray Reconstruction в предыгровом лобби Call of Duty: Modern Warfare III и Call of Duty: Warzone, а также добавляют поддержку тайтлов Avatar: Frontiers of Pandora с DLSS вкупе с рейтресингом и THRONE AND LIBERTY.
Помимо этого, в обновлении добавлены профили для двенадцати новых игровых приложений, а также поддержка семи новых мониторов, совместимых с G-Sync.
Ознакомиться с полным списком изменений и улучшений, а также загрузить свежий пакет графических драйверов имеется возможность на официальном сайте NVIDIA.