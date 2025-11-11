Основная фишка Infinix GT 30, как и у старшей версии смартфона – сенсорные кнопки на боковой рамке, используемые для управления в играх. Разбираемся, чем же отличается новый смартфон от старшей Pro-версии, представленной в конце лета.

Компания Infinix представила бюджетную версию ранее вышедшего геймерского смартфона Infinix GT 30 Pro, обзор на который я уже делал ранее . Новинка, как и следовало ожидать, называется просто Infinix GT 30, без приставки «Pro». На месте осталась основная фишка игрового смартфона в виде сенсорных триггеров на боковой рамке, выполняющих роль кнопок-бамперов на портативных консолях. Так же, как и фирменная подсветка задней панели, реагирующая на игровые события. Дисплей также не претерпел изменений, это 6,78” AMOLED с разрешением 1224x2720, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью в 4500 нит.

Версия Infinix GT 30 в белом варианте корпуса внешне практически ничем не отличается от Infinix GT 30 Pro

А вот используемый в Infinix GT 30 Pro чип MediaTek Dimensity 8350 Ultimate в Infinix GT 30 уступил место восьмиядерному Dimensity 8350, также выполненному по 4 нм техпроцессу и имеющему в своём составе четыре процессорных ядра Cortex-A78 с частотой до 2,6 ГГц и Cortex-A55 с частотой до 2,2 ГГц. Infinix GT 30 получил 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X, которую можно расширить до 16 ГБ за счет встроенного накопителя, объём которого составляет 256 ГБ. Такой же объём оперативной памяти и накопителя имеет наиболее бюджетная версия Infinix GT 30 Pro, тогда как в топовой конфигурации вышедшая в конце лета Pro-версия смартфона комплектуется 12 ГБ «оперативки» и накопителем на 512 ГБ.

Впрочем, по заявлениям Infinix, смартфон Infinix GT 30 способен выдавать стабильные 90 FPS в таких мобильных играх, как PUBG Mobile и Call of Duty Mobile. Правда, представители компании не уточнили, на каких настройках графики. Как и у Pro-версии, обычный Infinix GT 30 также получил аккумулятор на 5500 мАч, поддерживающий быструю зарядку при мощности 45 Вт.

На боковой рамке смартфона находятся сенсорные области, выполняющие функции кнопок в играх. При нажатиях на них смартфон слегка вибрирует, создавая эффект обратной связи

А вот набор камер у Infinix GT 30 попроще, чем у представленной ранее старшей версии Infinix GT 30 Pro. Вместо основной камеры на 108 Мп тут установлена основная камера на 64 Мп, также дополненная широкоугольным модулем на 8 Мп и фронтальной камерой на 13 Мп. Такое упрощение вполне разумно, если позволяет снизить цену смартфона, при том, что данные модели берут в первую очередь не ради камер. Infinix GT 30 будет стоить около 23 000 рублей против 27 000 рублей за самую бюджетную версию Infinix GT 30 Pro, тогда как Infinix GT 30 Pro в топовой конфигурации на данный момент обойдется в 34 000 рублей.

Для Infinix GT 30 стал доступен новый дизайн задней панели в двух цветовых решениях - синем и зелёном

Ах, да. Новый Infinix GT 30 также доступен в новых цветах и дизайнах корпуса. Теперь, помимо лаконичного вида смартфонов, выполненных в белом и сером цвете, есть зелёная и синяя версии смартфона, с более агрессивным дизайном задней панели в стиле киберпанка.