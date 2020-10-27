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Компания FinalWire Limited выпустила сегодня, 27 октября 2020 года, новую версию программ серии AIDA 64. Новая версия популярного набора диагностических утилит, тестов и бенчмарков принесла с собой большое количество изменений.

Важно заметить, что разработчик популярного многофункционального программного продукта, ориентированного на всестороннюю диагностику и бенчмаркинг аппаратной части компьютера, несколько месяцев подряд не выпускал стабильных обновлений для AIDA 64. Иными словами, на протяжении всего периода с момента выпуска 7 апреля 2020 года предыдущей стабильной версии 6.25.5400 пользователям были доступны только нестабильные бета версии продукта. 27.10.2020 пользователи получили в своё распоряжение обновление до версии 6.30.5500.

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Главными нововведениями обновления стали бенчмарки, оптимизированные под процессоры Intel семейств "Tiger Lake" и "Rocket Lake", мониторинг сенсоров на OLED дисплеях SteelSeries Apex TK, поддержка новейших платформ AMD и Intel, так же как и поддержка современных технологий GPGPU компаний AMD и NVIDIA.

Полный список изменений доступен на сайте разработчика:

Ускорение AVX-512 в бенчмарках для процессоров Intel Tiger Lake и Rocket Lake

Бенчмарки AVX для 64-битных процессоров Zhaoxin KaiXian KX-6000

Бенчмарки с оптимизацией SSE4 для 64-битных систем на чипе Intel Lakefield

Дальнейшая оптимизация бенчмарка криптографичекого хеша SHA3-512

Улучшения для материнских плат на чипсетах AMD A520 и B550

Поддержка OLED дисплеев SteelSeries Apex 7 TKL и Apex Pro TKL

Поддержка OpenCL 3.0

Поддержка сенсоров NZXT Kraken X53, X63, X73, Z63, Z73

Улучшенная поддержка материнских плат с разъёмом LGA-1200

Предварительная поддержка центральных процессоров Intel Alder Lake

Характеристики GPU AMD Radeon Pro W5500

Характеристики GPU nVIDIA GeForce MX450, GeForce RTX 3000 Series

Исправления работы с технологией HyperThreading (Intel Comet Lake-S)

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Скачать пробную версию 6.30 популярного среди работников сферы I.T., компьютерных энтузиастов и оверклокеров набора утилит AIDA 64 можно по следующей ссылке:

https://www.aida64.com/downloads

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Удачного оверклокинга !