Новая версия программ серии AIDA 64 стала доступна
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Компания FinalWire Limited выпустила сегодня, 27 октября 2020 года, новую версию программ серии AIDA 64. Новая версия популярного набора диагностических утилит, тестов и бенчмарков принесла с собой большое количество изменений.
Важно заметить, что разработчик популярного многофункционального программного продукта, ориентированного на всестороннюю диагностику и бенчмаркинг аппаратной части компьютера, несколько месяцев подряд не выпускал стабильных обновлений для AIDA 64. Иными словами, на протяжении всего периода с момента выпуска 7 апреля 2020 года предыдущей стабильной версии 6.25.5400 пользователям были доступны только нестабильные бета версии продукта. 27.10.2020 пользователи получили в своё распоряжение обновление до версии 6.30.5500.
Главными нововведениями обновления стали бенчмарки, оптимизированные под процессоры Intel семейств "Tiger Lake" и "Rocket Lake", мониторинг сенсоров на OLED дисплеях SteelSeries Apex TK, поддержка новейших платформ AMD и Intel, так же как и поддержка современных технологий GPGPU компаний AMD и NVIDIA.
Полный список изменений доступен на сайте разработчика:
- Ускорение AVX-512 в бенчмарках для процессоров Intel Tiger Lake и Rocket Lake
- Бенчмарки AVX для 64-битных процессоров Zhaoxin KaiXian KX-6000
- Бенчмарки с оптимизацией SSE4 для 64-битных систем на чипе Intel Lakefield
- Дальнейшая оптимизация бенчмарка криптографичекого хеша SHA3-512
- Улучшения для материнских плат на чипсетах AMD A520 и B550
- Поддержка OLED дисплеев SteelSeries Apex 7 TKL и Apex Pro TKL
- Поддержка OpenCL 3.0
- Поддержка сенсоров NZXT Kraken X53, X63, X73, Z63, Z73
- Улучшенная поддержка материнских плат с разъёмом LGA-1200
- Предварительная поддержка центральных процессоров Intel Alder Lake
- Характеристики GPU AMD Radeon Pro W5500
- Характеристики GPU nVIDIA GeForce MX450, GeForce RTX 3000 Series
- Исправления работы с технологией HyperThreading (Intel Comet Lake-S)
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Скачать пробную версию 6.30 популярного среди работников сферы I.T., компьютерных энтузиастов и оверклокеров набора утилит AIDA 64 можно по следующей ссылке:
https://www.aida64.com/downloads
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Удачного оверклокинга !
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