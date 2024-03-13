Также новая версия приложения получила сразу три темных темы и поддержку RX 7600 XT

Приложение AIDA64 продолжает расширять поддержку новых линеек видеокарт. Последнее обновление утилиты, датированное 11 марта, обеспечило официальную поддержку серии графических карт NVIDIA RTX 40 SUPER, которая появилась в январе. Очередное обновление расширяет не только поддержку нового оборудования, но также добавляет темный режим.

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На выбор пользователей будет четыре режима, три из которых являются темными, а их настройки находятся в меню «Общие параметры».

Версия AIDA64 7.20 также позволяет осуществлять мониторинг последней представленной на данный момент видеокарты Radeon RX 7600XT на архитектуре RDNA3, выпущенной AMD в этом году. Разработчики также утверждают, что их приложение теперь имеет улучшенный мониторинг датчиков для графических процессоров серий RTX 30 и RTX 40. Эта информация конкретно относится к данным нового датчика, имеющего возможность считывать показатели мощности разъема 12VHWPR.

К сожалению, эта функция доступна только в платной версии, поэтому просмотреть данный показатель без оплаты невозможно. К счастью, существует множество бесплатных альтернатив, таких как GPU-Z или HWiNFO.

Стоит однако отметить, что несмотря на коммерческую основу AIDA64, пользователи могут попробовать это приложение в течение 30-дневной пробной версии, чего должно быть достаточно для всестороннего тестирования системы.

Обновление AIDA64 7.2 (новые функции и улучшения):

• Темный режим с тремя темными темами;

• Улучшенный сенсор мониторинга видеокарт nVIDIA GeForce RTX 3000 и RTX 4000;

• Поддержка ЖК-дисплея Gskill WigiDash;

• Исландская локализация;

• Поддержка датчиков NZXT Kraken 2023 и Kraken Elite;

• Подробная информация о графическом процессоре AMD Radeon RX 7600 XT;

• Подробности о графическом процессоре NVIDIA GeForce RTX 4000 Super Series.