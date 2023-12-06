Вышла FinalWire AIDA64 v7
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Компания FinalWire выпустила новую версию программы AIDA64 (включая AIDA64 Extreme, Engineer, Business и Network Audit) с обновленным пользовательским интерфейсом и рядом оптимизаций. Обновление также предлагает ускоренные бенчмарки с поддержкой процессоров AMD Threadripper серии 7000 и процессоров Intel Meteor Lake, а также поддержку новых процессорных платформ и графических технологий от AMD, Intel и NVIDIA. Другие новые функции и улучшения включают переработанный интерфейс с настраиваемой панелью инструментов, расширенную поддержку материнских плат AMD TR5 и информацию о чипсетах AMD TRX50 и WRX90, а также улучшенную поддержку SoC Intel Arrow Lake и Lunar Lake. Программа также поддерживает обновление Microsoft Windows 11 2023 и предварительно поддерживает процессоры Intel Clearwater Forest и Panther Lake, а также ACPI 6.5. AIDA64 предоставляет также подробную информацию о GPU AMD Radeon RX 6750 GRE 12 ГБ и графическом процессоре nVIDIA GeForce RTX 4080 Super.
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