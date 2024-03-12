Добавлена поддержка новых видеокарт AMD и NVIDIA.

FinalWire объявила о доступности AIDA64 7.20, новой версии популярного программного комплекса для диагностики компьютеров. В обновлении реализованы как важные технические улучшения, так и косметические изменения — появились тёмные темы. Пользователи могут выбрать чёрную тему оформления, тёмно-серую и тёмно-синюю, настроить автоматическое переключение в соответствии с настройками тёмного режима Windows.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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В AIDA64 7.20 расширили набор параметров мониторинга для видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 и 40 серий. В частности, появилась возможность наблюдать за напряжениями PCIe и 12VHPWR, энергопотреблением отдельно по различным шинам. Кроме этого, появилась поддержка LCD-панели GSkill WigiDash, системы охлаждения NZXT Kraken 2023, расширена диагностическая информация о видеокартах AMD Radeon RX 7600 XT и NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER.

Источник изображения: FinalWire

Помимо перечисленных выше видеокарт, в новом выпуске реализована поддержка для видеокарт AMD Radeon Pro V620, включая вариант MxGPU, Radeon RX 7600S, RX 7700S, видеокарт NVIDIA AX800, GeForce RTX 4090 D, L2, L20, а также RTX 500, RTX 1000, RTX 2000 и RTX 5880 — все четыре из нового поколения Ada Generation.