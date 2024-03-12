Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
В AIDA64 7.20 появились тёмные темы, расширены возможности мониторинга NVIDIA RTX 30 и 40 серии
Добавлена поддержка новых видеокарт AMD и NVIDIA.

реклама

FinalWire объявила о доступности AIDA64 7.20, новой версии популярного программного комплекса для диагностики компьютеров. В обновлении реализованы как важные технические улучшения, так и косметические изменения — появились тёмные темы. Пользователи могут выбрать чёрную тему оформления, тёмно-серую и тёмно-синюю, настроить автоматическое переключение в соответствии с настройками тёмного режима Windows.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

реклама

В AIDA64 7.20 расширили набор параметров мониторинга для видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 и 40 серий. В частности, появилась возможность наблюдать за напряжениями PCIe и 12VHPWR, энергопотреблением отдельно по различным шинам. Кроме этого, появилась поддержка LCD-панели GSkill WigiDash, системы охлаждения NZXT Kraken 2023, расширена диагностическая информация о видеокартах AMD Radeon RX 7600 XT и NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER.

Источник изображения: FinalWire

Помимо перечисленных выше видеокарт, в новом выпуске реализована поддержка для видеокарт AMD Radeon Pro V620, включая вариант MxGPU, Radeon RX 7600S, RX 7700S, видеокарт NVIDIA AX800, GeForce RTX 4090 D, L2, L20, а также RTX 500, RTX 1000, RTX 2000 и RTX 5880 — все четыре из нового поколения Ada Generation.

#aida64
Источник: aida64.com
1
Показать комментарии (1)
AIDA64 намекает на премьеру GeForce RTX Super
AIDA64 7.00 получила поддержку Threadripper 7000 и RTX 4080 SUPER
Вышла FinalWire AIDA64 v7
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Тихом океане намерены построить «Русский мир»
13
Фото: очередной танк M1 Abrams поражён ПТУР в районе населённого пункта Бердычи
9
Видео: В Сети появились кадры обугленного остова четвертого танка Abrams, пораженного в Бердычах
4
Дженсен Хуанг заявил, что графическому чипу следующего поколения понадобиться полноценная СЖО
10
Липецкий тракторный завод возобновляет работу для производства сельхозтехники
1
Азербайджан приобрел аэростат противоракетной обороны Sky Dew у Израиля
+
БелАЗ преодолел отсутствие Siemens и GE, создав новый электродвигатель
+
В России создали гель, помогающий при нефтедобыче
+
В Германии восхитились новой российской "чудо-бомбой" Д-30СН, применяемой авиацией
+
ОСКАР в Голливуде – Самые яркие моменты 96-й церемонии вручения премии
5
Новаторский материал из России трансформирует газотурбинные и космические технологии
3
Стартап Efficient Computer создал процессор в 100 раз более эффективный, чем сушествующие чипы
2
В России создан недорогой материал на основе нитрида индия и кремния для ИК-технологий
+
В России разработали новый бронеавтомобиль "Зубило" для поддержки штурмовых групп
2
Поедание французами свыше 150 миллионов лягушек в год привело к урону экосистеме
3
Xiaomi начала работу над смартфонами серии Redmi K80
+
Трамп: Путин начал разговоры о ядерном оружии, пользуясь слабостью Байдена
1
Российские космические аппараты переходят на новый уровень с энергопреобразующей аппаратурой
2
Произошли утечки данных нового дизайна iPhone 16
+
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 20 и GTX 16 "Turing" получили неофициальную поддержку Resizable BAR
2

Популярные статьи

10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 2
18
10 процессоров Intel и AMD, которые подходят для оптимальной игровой сборки в разрешении 2К
43
5 причин, почему я не буду переходить с Google Chrome на другой браузер
27
Итоги гоночного уик-энда 9-10 марта
1
С-300 или Patriot: Какую систему на самом деле уничтожил российский «Искандер»
11
Проект ВА-111 "Шквал" - самая быстрая ядерная торпеда в мире, испаряющая воду на своём пути
12
Обзор игры Call of Duty Advanced Warfare - Расширенная война
+
Подсчитываем, какую сумму придется отдать за мощный игровой компьютер весной 2024 года
13
История и причины успеха Telegram, путь от мессенджера до конкурента YouTube
4
Robin Hood - Sherwood Builders - альтернативная история Робин Гуда (субъективный обзор)
+

Сейчас обсуждают

Alex Mel
14:07
"Забавно слушать различных экспертов и лидеров мнения." опять подьехал клоун и его АНАЛитика
В последние недели на барахолку хлынули Xbox series S и цена обновила исторический минимум
Сергей Тархов
14:06
Гелиос 44 это обьектив Полам, лекции Кузичева теория оптических систем МВТУ им Баумана
«Дюну 2» снимали на винтажные советские объективы
Dima Shum
14:05
Не хотел бы я иметь такого знакомого как вы. Можно собрать дешевле. Оставил бы из всего только видеокарту
Подсчитываем, какую сумму придется отдать за мощный игровой компьютер весной 2024 года
unhurtable
13:56
Позанимайтесь фототехникой хоть немного, различных адаптеров полно, на мой древний D5300 покупал байонет для Canon(точнее там тамрон какой-то был дальнобойный, очень удачно, кстати, потому что потом я...
«Дюну 2» снимали на винтажные советские объективы
Сергей Артемов
13:55
А че водянка? Почему не чиллер сразу и персональная АЭС к нему и видюхе?
Qualcomm готовится представить на следующей неделе процессор Snapdragon 8s Gen 3
Pepelyator
13:52
Штука интересная, но цена - вообще не адекватная, за эти деньги лучше купить ноут, в котором ещё и мощная дискретная графика будет, и экран, и клавиатура, и какая-никакая автономность. А за эти деньги...
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A7
Амфросий Импифанов
13:52
Автор дурачок, найти подробную станцию на территории России проще простого. А если не знаешь, лучше ничего не писать
В России начнут собирать современную версию знаменитой «Буханки» – электрокар Sova 25
Серик Балтабаев
13:51
А когда перейдут на новый уровень с многоразовым использованием ступеней?
Российские космические аппараты переходят на новый уровень с энергопреобразующей аппаратурой
MriS
13:50
Совершенно не нужный гаджет. Есть ноутбуки или планшеты.
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A7
l33t_h4x00r
13:39
Это называется еще с 90-х - Искуственный идиот
Qualcomm готовится представить на следующей неделе процессор Snapdragon 8s Gen 3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем