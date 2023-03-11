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Ryzen 7 7800X3D на 20% быстрее в играх, чем Core i9-13900K
Об этом сообщают официальные слайды компании AMD, предоставленные ресурсом Tom’s Hardware
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 Согласно слайдам, опубликованным порталом Tom’s Hardware, AMD подтвердила официальную производительность своего будущего 8-ядерного процессора Ryzen 7 с памятью 3D V-Cache. Было опубликовано лишь несколько тестов из нескольких игр, так что делать окончательные выводы определенно рано.

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 Ryzen 7 7800X3D имеет 8 ядер, кэш-память L3 объемом 96 МБ, расчетную мощность TDP 120 Вт и тактовую частоту до 5 ГГц. Это на 15 Вт выше, чем у 8-ядерного Ryzen 7 7700X, и на 400 МГц ниже тактовая частота. Новинка от AMD сравнивалась с 24-ядерным процессором Core i9-13900K, вторым лучшим процессором линейки Raptor Lake для настольных ПК от Intel. Важно отметить, что оба чипа были протестированы с одним и тем же комплектом памяти DDR5-6000.

 Сегодня AMD поделилась результатами игровой производительностью в разрешении 1080p в таких играх, как Rainbow Six Siege, Total War: Three Kingdoms, Red Dead Redemption 2 и Horizon Zero Dawn. Ryzen 7 7800X3D будет на 13-24% быстрее, чем Core i9-13900K. В среднем ожидается повышение производительности на 19,5%, но следует помнить, что это тесты, предоставленные AMD, поэтому независимые тесты могут показать несколько иную картину.

 Согласно тестам AMD, 8-ядерный Ryzen с архитектурой Zen4 и 3D V-Cache будет на 21–30 % быстрее, чем процессор на архитектуре Zen3 с 3D V-Cache (Ryzen 7 5800X3D). В среднем это также улучшение на 24%.

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 Tom’s Hardware отмечает, что производительность Ryzen 7 7800X3D будет находиться в пределах 5% от производительности Ryzen 9 7950X3D, но по цене на 250 долларов ниже. Этот 8-ядерный процессор также будет на 130 долларов дешевле, чем Core i9-13900K.

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