Об этом сообщают официальные слайды компании AMD, предоставленные ресурсом Tom’s Hardware

Согласно слайдам, опубликованным порталом Tom’s Hardware, AMD подтвердила официальную производительность своего будущего 8-ядерного процессора Ryzen 7 с памятью 3D V-Cache. Было опубликовано лишь несколько тестов из нескольких игр, так что делать окончательные выводы определенно рано.

реклама

Ryzen 7 7800X3D имеет 8 ядер, кэш-память L3 объемом 96 МБ, расчетную мощность TDP 120 Вт и тактовую частоту до 5 ГГц. Это на 15 Вт выше, чем у 8-ядерного Ryzen 7 7700X, и на 400 МГц ниже тактовая частота. Новинка от AMD сравнивалась с 24-ядерным процессором Core i9-13900K, вторым лучшим процессором линейки Raptor Lake для настольных ПК от Intel. Важно отметить, что оба чипа были протестированы с одним и тем же комплектом памяти DDR5-6000.

Сегодня AMD поделилась результатами игровой производительностью в разрешении 1080p в таких играх, как Rainbow Six Siege, Total War: Three Kingdoms, Red Dead Redemption 2 и Horizon Zero Dawn. Ryzen 7 7800X3D будет на 13-24% быстрее, чем Core i9-13900K. В среднем ожидается повышение производительности на 19,5%, но следует помнить, что это тесты, предоставленные AMD, поэтому независимые тесты могут показать несколько иную картину.

Согласно тестам AMD, 8-ядерный Ryzen с архитектурой Zen4 и 3D V-Cache будет на 21–30 % быстрее, чем процессор на архитектуре Zen3 с 3D V-Cache (Ryzen 7 5800X3D). В среднем это также улучшение на 24%.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Tom’s Hardware отмечает, что производительность Ryzen 7 7800X3D будет находиться в пределах 5% от производительности Ryzen 9 7950X3D, но по цене на 250 долларов ниже. Этот 8-ядерный процессор также будет на 130 долларов дешевле, чем Core i9-13900K.