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ASUS представила ноутбуки Vivobook Go 15 OLED и Vivobook Go 14
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 Сегодня ASUS анонсировала два интересных и доступных ноутбука для повседневных задач: 15,6-дюймовый Vivobook Go 15 OLED (E1504F) и 14-дюймовый Vivobook Go 14 (E1404F). Эти легкие и компактные ноутбуки оснащены превосходными OLED (E1504F) или IPS (E1404F) дисплеями и мощным звуком с технологией ASUS SonicMaster.

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 Vivobook Go 15 OLED обеспечивает потрясающе четкое изображение на OLED-дисплее. Дизайн NanoEdge с тонкими рамками дает пользователям больше места на экране для многозадачности и просмотра с эффектом погружения, а также обеспечивает цветопередачу в 100% цветовой гаммы DCI-P3 кинематографического уровня. Быстрое время отклика в 0,2 миллисекунды обеспечивает плавность движущихся сцен. Адаптивное затемнение использует камеру ASUS AiSense для наблюдения за взглядом пользователя, уменьшая яркость экрана, если пользователь отводит взгляд или уходит. Эта функция является частью функционала ASUS OLED Care, помогающего продлить срок службы дисплея. Vivobook Go 14 оснащен четким и ярким IPS дисплеем разрешением FHD с широкими углами обзора и соотношением площади экрана к корпусу 83%. Оба дисплея также обеспечивают снижение риска перенапряжения глаз во время длительных сеансов просмотра благодаря сертификации TÜV Rheinland, обеспечивающей низкий уровень синего света и отсутствие мерцания.

 Новые модели Vivobook Go толщиной 17,9 мм и весом всего 1,3 кг достаточно компактны, чтобы их можно было положить в любую сумку, и достаточно легки, чтобы их можно было носить одной рукой. Они представлены в трех цветовых вариантах: смешанном черном, холодном серебристом и совершенно новом уютном зеленом.

 Vivobook Go 15 OLED и Vivobook Go 14 оснащены процессорами AMD Ryzen 5 7520U, 16 ГБ скоростной памяти LDDR5 и 512 ГБ дискового пространства, чтобы помочь пользователям выполнять все свои повседневные задачи. А аккумулятор можно быстро зарядить до 60% емкости примерно за 49 минут.

 Сверхбыстрое подключение обеспечивается интерфейсом WiFi 6E с технологией ASUS WiFi Master. Разнообразные порты ввода-вывода включают в себя порт USB-C 3.2 Gen 1, порт USB 3.2 Gen 1 Type-A, порт USB 2.0, выход HDMI и комбинированный аудиоразъем, поэтому пользователям легко подключить все имеющиеся у них периферийные устройства.

 Комфорт при наборе текста на Vivobook Go 15 OLED обеспечивается полноразмерной клавиатурой ASUS ErgoSense с шагом клавиш 19,05 мм и длинным ходом клавиш 1,4 мм, обеспечивающим приятное ощущение с оптимальной отдачей. Vivobook Go 14 доступен с виртуальной цифровой клавиатурой ASUS NumberPad 2.0, встроенной в сенсорную панель. Конфиденциальность обеспечивается физической шторкой веб-камеры, а опциональный датчик отпечатков пальцев позволяет входить в систему одним касанием с помощью Windows Hello.

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 Ноутбуки также поставляются с набором простых в использовании приложений ASUS, повышающих производительность, включая GlideX для совместного использования экрана между устройствами, MyASUS для быстрого доступа к обновлениям, приложениям и оптимизации производительности, а также ScreenXpert 3 для удобного управления несколькими дисплеями.

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#amd #asus #ноутбуки #ryzen 5 7520u #ноутбуки asus
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