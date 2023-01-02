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CES 2023: MediaTek выпустила новый чип Filogic 880 с поддержкой Wi-Fi 7
Новый чип компании MediaTek уже востребован многими мировыми компаниями и найдет свое место во множестве различных устройств, начиная с домашних роутеров и заканчивая промышленным оборудованием
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 Компания MediaTek примит активное участие в мероприятии CES 2023 в Лас-Вегас. Одной из главных новинок Mediatek станет ее новейшая флагманская платформа Wi-Fi 7, уже привлекшая множество потенциальных клиентов и партнеров. 6-нм чип Filogic 880 компании обеспечивает поддержку каналов 320 МГц, модуляцию 4096-QAM и агрегацию Multi-Link Operation (MLO) на многих других устройствах от ряда компаний на выставке.

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 Lenovo, например, подтвердила, что будет обеспечивать подключение, необходимое для «захватывающих, высокопроизводительных игр на ПК», которые будут предоставлены в следующем поколении линейки Legion, как и Asus для своей собственной будущей игровой линейки.

 Кроме того, AMD заявила о своем намерении объединить модули Wi-Fi 7 от MediaTek с будущими платформами Ryzen. Такие компании, как TP-Link и Buffalo, также объявили о включении Filogic 880 в свои последние устройства.

 Таким образом, платформы MediaTek Wi-Fi 7 найдут место в ноутбуках, маршрутизаторах и устройствах для потоковой передачи в будущем, как было заявлено во время запуска. Однако они также будут играть большую роль в промышленности, поскольку были выбраны группой тестирования беспроводной связи LitePoint, а также специалистами по проверке электроники и полупроводников NI.

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 Наконец, Korea Telecom теперь поддерживает также технологию MediaTek Wi-Fi 7, чтобы обеспечить пропускную способность, необходимую для удовлетворения потребительского спроса на следующее поколение устройств для развлечения и связи, основанных на беспроводных технологиях.

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