Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
SK Hynix готовит память стандарта HBM3 со скоростью 896 ГБ/с
Кроме того, компания разрабатывает память GDDR6 со скоростью 27 Гбит/с
анонсы и реклама
2060 12Gb подешевела на 19000р
RTX 3060 подешевели за неделю на 10%
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming

 Южнокорейская компания SK Hynix в третий раз обновила спецификации своей памяти стандарта HBM3, находящегося в стадии разработки. Еще в октябре прошлого года SK Hynix сообщила, что у нее будет 12-слойная память HBM3 DRAM со скоростью 820 ГБ/с, но для «демонстрации» на ISSCC 2022 готовится еще более быстрая память с пропускной способностью 896 ГБ/с.

реклама

 Подробности пока неизвестны, но название уже подтверждает скорость и конфигурацию памяти. Это также должна быть 12-слойная память HBM3 DRAM емкостью 196 Гб (24 Гб). Неясно, является ли этот тип памяти прототипом на бумаге, или SK hynix намеревается запустить её в массовое производство.

 В первых спецификациях SK Hynix для HBM3 была указана скорость передачи данных 5,2 Гбит/с на контакт (665 ГБ/с), но несколько месяцев спустя спецификации были улучшены на 23% до 6,4 Гбит/с (819 ГБ/с). Новейшая память 7 Гбит/с обеспечит дополнительное повышение скорости на 10% по сравнению со спецификацией от 21 октября.

анонсы и реклама
-18 000р на MSI RTX 3070
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

 Кроме того, компания также планирует память GDDR6 со скоростью 27 Гбит/с на основе T-катушки с функцией Merged-MUX TX и альтернативной шиной данных. Такая память будет даже быстрее, чем память Samsung на 24 Гбит/с, которая сейчас находится на стадии отбора. Память Hynix будет иметь объем 16 ГБ, то есть такую же емкость, как у Samsung GDDR6 и Micron GDDR6X.

#hbm #gddr6 #sk hynix #hbm3
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

SK Hynix представила самые быстрые SSD для домашнего использования со скоростью до 7 ГБ/с
Компания SK Hynix приобретает бизнес Intel по производству SSD и NAND
SK hynix переносит предприятие по контрактному производству чипов из Южной Кореи в Китай
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Известный майнер назвал 4 криптовалюты, которые стоит купить перед наступлением криптозимы
26
God of War vs бюджетные видеокарты – считаем fps на GeForce GTX 1050Ti и GTX 1660S в тесте Benchmark
38
Биткоин начал неделю с падения, а вернуть вложения в видеокарты для добычи Эфира стало ещё сложнее
86
Держатель 26 Биткоинов отдал мошенникам $1 100 000 после просмотра ролика на YouTube
14
Эфир продолжает дешеветь, а бюджетные видеокарты возвращаются в российские магазины
81
Эксперт-ремонтник рассказал, какие видеокарты стоит брать в 2022- большой гайд по вторичке от VIK-on
110
CD Projekt RED обновила сборку Cyberpunk 2077 в Steam
15
Производители российских процессоров Эльбрус увидели в Intel и AMD угрозу национальной безопасности
72
Швейцарские ученые обнаружили, что наша Земля остывает быстрее, чем считалось ранее
26
29 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 13 в рамках первой волны обновлений
1
Известный майнер назвал самую эффективную карту для добычи Эфира и собрал ферму за 300 000 р
46
Смартфоны Xiaomi Redmi Note скоро получат стабильную глобальную прошивку MIUI 13
3
Энтузиаст показал, как могла бы выглядеть Dragon Age Inquisition на Unreal Engine 5
11
Связка NVIDIA GeForce GTX 980 Ti и Intel Core i9-12900K обновила мировой рекорд 3DMark2001 SE
1
NVIDIA выпустила ещё одну антимайнерскую видеокарту – GeForce RTX 3090 Ti за $4000 с TGP 450 Вт
18
AMD может освежить семейство Radeon RX 6000 повышением частоты памяти
7
Ученые из Мичигана разработали в 5 раз более ёмкую батарею из кевларовых волокон
1
Тайская компания HG Robotics представила Vetal - беспилотник вертикального взлета и посадки
1
Представлен самый мощный майнер для добычи Биткоинов с жидкостным охлаждением Antminer S19 Pro+ Hyd
10
В Японии стартовали предзаказы на NVIDIA RTX 3050 за 33300 рублей, и карты были моментально проданы
12

Популярные статьи

Долгий путь юзера Linux. Часть 2 - Убунту для игр
34
3 причины, по которым я не стану майнить на своей игровой видеокарте
89
Моё кунг-фу круче твоего - тест четырех китайских процессорных кулеров
43
Почему следует читать «Правила/Условия/Соглашение» прежде чем регистрироваться - обзор последствий
16
Обсуждаем перенос релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 и критикуем игру: геймплейный трейлер без геймплея
40
Windows 11 Pro отдают менее чем за $16 на зимней распродаже в магазине KeysOFF
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Плохая компания Remaster
4
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Extreme Glacial
28
Мини-обзор мини-саундбара Genius USB SoundBar 100
9
Битва процессоров: Ryzen 7 3800XТ VS Core i7-11700F в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
13

Сейчас обсуждают

REY_B_
23:49
Так ясень-пень. Секта будет веровать, пока не придут коллекторы. И популярно не объяснят, что "верования, это очень хорошо, но по долгам платить надо в срок". Нас здесь регулярно просвещали, когда и ...
Падение курса Эфира не оказало положительного влияния не цены видеокарт – Hardware Unboxed
Alagar81
23:49
Статья тупо для хайпа, мусор, чтоб вы комменты строчили и срались друг с другом. И вы ведётесь в 100500 раз на одно и то же, млять ЭТОТ ЖЕ автор выкладывал как на подобном мусоре они бабло тут зарабат...
3 причины, по которым я не стану майнить на своей игровой видеокарте
Yolanda Tarska
23:47
965к в Антуту очень достойно, скажем iPad Pro на M1 набирает 1.18 ляма всего.
Чипсет Samsung Exynos 2200 значительно уступает Snapdragon 8 Gen 1 и MediaTek Dimensity 9000
Yolanda Tarska
23:46
Это же синтетика, нигде больше все 8 ядер на всю катушку не нагружаются. Т.к. оба процессора делает Самсунг на одном и том же техпроцессе, ядра одинаковые, частоты почти одинаковые, явно и всё остальн...
Чипсет Samsung Exynos 2200 значительно уступает Snapdragon 8 Gen 1 и MediaTek Dimensity 9000
Каа
23:46
Возьму такой - прям кирилицей чтобы: СТАЛИН ТВ
В России стартуют продажи недорогих 4К-телевизоров с продвинутой ОС Салют ТВ и умными ассистентами
Алексей Ломакин
23:44
1,5 гб и с глюком вы серьёзна? Или в п*д*у жадно?
В России стартуют продажи недорогих 4К-телевизоров с продвинутой ОС Салют ТВ и умными ассистентами
REY_B_
23:44
А на расход батарейки списать можно? Разницу между 3516 и 3788 никто не заметит. А вот если между ними будет 30% по длительности работы, то очень даже.
Чипсет Samsung Exynos 2200 значительно уступает Snapdragon 8 Gen 1 и MediaTek Dimensity 9000
Синий не фанат
23:43
А ты в курсе что от мониторов и смартфонов тоже могут быть проблемы, потому как не естественно для человека по 5-8 часов смотреть на одном и том же расстоянии. Может выбросишь свой смартфон или монито...
VR - Виртуальная реальность как парадокс современного времени
TuM6a
23:43
Биткоин на видеокарте ты и не помайнишь, а речь в статье как раз про АСИК для биткоина.
Intel готовит высокоэффективный ASIC майнер Bonanza Mine для добычи биткоинов
warmuza
23:42
у него же лапки
СМИ: Бобби Котик всё же покинет Activision Blizzard, но только после окончательного завершения сделки с Microsoft
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем