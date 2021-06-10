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Samsung готовится к внедрению своих последних инноваций в области памяти с новым поколением V-NAND. Компания заявляет, что готовит продукты, которые используют более высокую плотность V-NAND, составляющую 176 слоев на чип против 136 слоев в предыдущем поколении для интерфейсов PCIe 4.0 и PCIe 5.0. Это будет означать появление накопителей с более высоким объемом, а также сокращение общего соотношения стоимости на гигабайт. Samsung является одной из немногих компаний, которые могут проектировать и производить все компоненты SSD собственными силами, также разрабатывая контроллеры NAND следующего поколения с пропускной способностью до 2000 МТ/с.

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Samsung рассчитывает, что сможет создать в будущем V-NAND состоящей из 1000 слоев, что значительно больше, обещанных SK Hynix, которая говорила только о теоретической возможности выпуска NAND с 600 слоями. В то время как 176-слойная память V-NAND 7-го поколения только сейчас входит в массовое производство и находится на заключительных этапах разработки, Samsung уже изготовила первые партии своих V-NAND 8-го поколения, которые содержат более 200 слоев.