Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Micron представила первую в отрасли технологию 1α DRAM

Сегодня компания Micron впервые представляет новую технологию памяти 1α DRAM в полупроводниковой отрасли
[ ] для раздела Блоги
2
RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р
RTX 3070 - цена немного пошла вниз
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
Недорогая RTX 2060 - цены пошли вниз
RTX 4000 в наличии по цене 2070
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

 Micron Technology, Inc. сегодня объявила о массовых поставках продуктов DRAM с 1α (1-альфа) узлами, созданными с использованием самых передовых в мире технологических процессов DRAM и предлагающих значительные улучшения в плотности, мощности и производительности. Эта веха укрепляет конкурентоспособность Micron и дополняет ее недавние достижения по производству самой быстрой в мире графической памяти и первой в мире 176-слойной NAND.

 "Достижение узла 1α подтверждает превосходство компании Micron в области DRAM и является прямым результатом неустанной приверженности Micron передовым технологиям и дизайну. Благодаря увеличению плотности памяти на 40% по сравнению с нашим предыдущим узлом DRAM 1z, это усовершенствование создаст прочную основу для будущих инноваций в области памяти", - сказал Скотт ДеБоер, исполнительный вице-президент по технологиям и продуктам Micron.

анонсы и реклама
RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой
RTX 2070 Super - цена супер
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
Вдвое упала цена на 4Tb IBM
RTX 3070 в Compeo.ru - дешевле чем везде
Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки
RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU
Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно
Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться
RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3090 дороже 250 тр
Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде
RTX 3070 в XPERT.RU
Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде
Ryzen 5800X за копейки в Регарде

 В этом году Micron планирует интегрировать узел 1α в свой портфель продуктов DRAM для поддержки всех продуктов, в которых сегодня используется DRAM. Применение этой новой технологии DRAM весьма обширно и далеко идущее. Прежде всего новая память позволит повысить производительность, начиная с мобильных устройств и заканчивая интеллектуальными транспортными средствами.

 "Наша новая технология 1α позволит использовать мобильные чипы памяти с наименьшим энергопотреблением в отрасли, а также принесет преимущества для центров обработки данных, потребителей, промышленности и автомобильного производства. Имея лидерство в отрасли как в технологиях DRAM, так и в NAND, Micron находится в отличной позиции, чтобы использовать увеличение спроса на память и системы хранения, которые, как ожидается, станут наиболее быстрорастущими сегментами полупроводниковой промышленности в течение следующего десятилетия", - сказал Сумит Садана, исполнительный вице-президент и главный коммерческий директор в Micron.

реклама


 Узел 1α DRAM от Micron будет способствовать созданию более энергоэффективных и надежных решений для памяти и обеспечит более высокую скорость работы LPDDR5 для мобильных платформ, которым требуется лучшая в своем классе производительность. Инновация от Micron представляет собой мобильную память DRAM с наименьшим энергопотреблением, позволяющую снизить энергозатраты на 15%, что позволяет пользователям мобильных устройств поколения 5G выполнять больше задач на своих смартфонах без ущерба для срока службы батареи.

реклама

 Усовершенствованный узел памяти Micron поддерживает плотность от 8 ГБ до 16 ГБ, обеспечивая гибкость  и поддержку многих текущих продуктов Micron, включая DDR4 и LPDDR4, предоставляя клиентам Micron необходимую им энергоэффективную, надежную и расширенную поддержку. Такая долговечность снижает затраты и обеспечивает лучшую совокупную стоимость владения в течение всего срока службы системы в таких сценариях использования, как встроенные автомобильные решения, промышленные ПК и серверы, которые обычно имеют длительный срок службы.

 Тайваньские фабрики Micron начали массовое производство 1α DRAM, начиная с памяти DDR4 для вычислительных устройств и продуктов Crucial для потребительских ПК. Компания представит новые продукты на основе этой технологии в течение текущего 2021 года.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.7 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

micron dram
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания Seasonic Prime TX-1000 (80 Plus Titanium)
27
Битва процессоров: Ryzen 3 3100 VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
14
Call of Duty: Black Ops Cold War – тестирование четырех поколений процессоров
5
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
18
Обзор игровой гарнитуры ASUS ROG Delta S
12
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook Flip S UX371EA
14
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх Battlefield 1 и Battlefield V
13
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super и Athlon 240GE & Radeon RX 570
25
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT
29
Call of Duty: Black Ops Cold War – тестирование четырех поколений видеокарт
13

Интересные материалы

Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super и Athlon 240GE & Radeon RX 570
21 января 2021 25
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений процессоров
13 января 2021 30
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT
20 января 2021 29
Обзор и тестирование блока питания be quiet! Dark Power Pro 12 1200W (80 Plus Titanium)
14 января 2021 74
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Strix Scope RX
18 января 2021 37
Обзор и тестирование блока питания Seasonic Prime TX-1000 (80 Plus Titanium)
26 января 2021 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Геймеры массово переходят на 8-ядерные процессоры, а мониторы 4К никто не покупает – данные Steam
155
29 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12
2
Курс Ethereum резко взлетел до нового исторического максимума
57
21 актуальный смартфон Xiaomi завершил жизненный цикл – выход Android 11 на MIUI 12.5 отменён
3
Глава Nintendo прилетел в Венесуэлу, чтобы вручить 9-летнему мальчику штраф на 200 млн. долларов
56
В майнинге протестировали мобильные видеокарты NVIDIA — похоже, что игровые ноутбуки ожидает дефицит
28
Во второй половине февраля ожидается рост цен на видеокарты GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000
70
Геймерский магазин предлагает купить уменьшенную копию GeForce RTX 3080 в виде кнопки Shift
9
Баланс Ethereum на криптовалютных биржах пробил 15-месячный минимум – с бирж выведено 1,2 млн ETH
7
Xiaomi вернула в продажу самый дешёвый смартфон на Snapdragon 865
5
Благодаря багу фанаты Assassin’s Creed Valhalla смогли добыть секретный мощный лук
3
Биткоин вошёл в стадию «Американских горок» – киты вымывают миллиарды $ у обычных инвесторов
7
Масштабная модель коробки Radeon RX 6800 XT порадовала размерами и лишним ноликом
12
CDPR известно о возникшем в Cyberpunk 2077 после обновления 1.1 баге с прохождением задания
8
7 смартфонов Huawei получили операционную систему Harmony OS 2.0 на замену Android
1
Первая дискретная видеокарта Intel DG1 разочаровывает - уровень GTX 1050 Ti и всего 4 Gb видеопамяти
30
Новая модификация для Witcher 3 приносит улучшенную графику Ultra+, тени и текстуры без снижения fps
3
Первые тесты бюджетной видеокарты Radeon RX 6700 продемонстрировали высокую производительность в AoS
10
Disco Elysium наконец-то получила долгожданную русскую локализацию
3
Razer анонсировала уникальное игровое кресло PROJECT BROOKLYN c 60-дюймовым OLED-дисплеем
11

Популярные статьи

10 небольших полезных и бесплатных утилит, улучшающих и упрощающих использование Windows 10
31
Сравнение работы Windows 10 20H2 и Linux Mint 20.1 на слабом ПК: Core i3-2100, 8 Гб ОЗУ, HDD
85
Для 16-битной Sega Mega Dive всё ещё делают новые игры - 5 самых любопытных новинок последних лет
10
Binned Chips DDR2: отбор чипов памяти под разгон - подготовка к пайке
55
Распродажа ключей – лицензия на операционную систему Windows 10 Pro за $7.45
Битва процессоров: Ryzen 3 3100 VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
14
Call of Duty: Black Ops Cold War – тестирование четырех поколений процессоров
5
Обзор и тестирование блока питания Seasonic Prime TX-1000 (80 Plus Titanium)
27
Разгон роутера – 5 способов усилить сигнал в домашних условиях при помощи смекалки и интернета
2
10 небольших полезных и бесплатных утилит, упрощающих использование Windows 10: Часть 2
+

Сейчас обсуждают

Олекс Алекс
01:07
1 терафлопс без розничной цены
Первый GPU Intel DG1 Xe LP - конкурент NVIDIA и AMD уже поставляется, а DG2 на Xe HPG готовится
skydan
00:57
Мда. В 2030 году даже УЕ5 будет устаревшим. Но зато в 2030 году лучи будет тянуть даже карточка за 200 баксов в 8к@120Гц
Инсайдер рассказал, когда выйдет The Elder Scrolls VI – PS5 к тому времени будет считаться старой
Listoman
00:47
Да не гори ты так, через пару лет продам тебе 3080 рублей за 40)
Геймерам не стоит ждать низкие цены на RTX 3060 - скорость карт в майнинге выше чем у RTX 2080 Super
VoidPtr
00:45
кинуть шнур от второго WAN порта, и разместить простой роутер в летней кухне соединённый с этим WAN, где тёща сидит - не судьба видимо
Разгон роутера – 5 способов усилить сигнал в домашних условиях при помощи смекалки и интернета
Slow Mo
00:43
Даун
Геймерам не стоит ждать низкие цены на RTX 3060 - скорость карт в майнинге выше чем у RTX 2080 Super
Listoman
00:41
И как же можно улучшить ситуацию, если карты пачками едут в фермы с завода? Зачем оставлять на конвеере старую серию, если она будет занимать места новых карт? Финансисты и не будут открыто говорить п...
Геймерам не стоит ждать низкие цены на RTX 3060 - скорость карт в майнинге выше чем у RTX 2080 Super
ivvy1000
00:39
епц, вот еще кто-то верит что не майнеры. Я еще в октябре был на 100% уверен что майнеры. Причина сегодняшнего майнинг-бума это падение кучи нац. валют (даже доллар девальвировали), после чего инвесто...
Геймерам не стоит ждать низкие цены на RTX 3060 - скорость карт в майнинге выше чем у RTX 2080 Super
Kira625
00:39
А еще лучше intel'у подписать партнерство с wargaming & valve, при разумных настройках в FHD в танках и КС оно будет работать, все равно больше ничего не потянет ;)
Первая дискретная видеокарта Intel DG1 разочаровывает - уровень GTX 1050 Ti и всего 4 Gb видеопамяти
Kira625
00:37
Ну со всякими trio64 V+ с памятью в кроватках еще до tnt прекрасно и даже лучше работали voodoo
Первая дискретная видеокарта Intel DG1 разочаровывает - уровень GTX 1050 Ti и всего 4 Gb видеопамяти
I9-master
00:36
если ее признают гарантийной потом. хотя я выставил параметры по советам умельцев, чтобы и хэшрейт большой и чтобы выглядела потом как "чутка киберпанк переиграл", тут в треде можно поискать https://...
Геймерам не стоит ждать низкие цены на RTX 3060 - скорость карт в майнинге выше чем у RTX 2080 Super
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем