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Micron Technology, Inc. сегодня объявила о массовых поставках продуктов DRAM с 1α (1-альфа) узлами, созданными с использованием самых передовых в мире технологических процессов DRAM и предлагающих значительные улучшения в плотности, мощности и производительности. Эта веха укрепляет конкурентоспособность Micron и дополняет ее недавние достижения по производству самой быстрой в мире графической памяти и первой в мире 176-слойной NAND.

"Достижение узла 1α подтверждает превосходство компании Micron в области DRAM и является прямым результатом неустанной приверженности Micron передовым технологиям и дизайну. Благодаря увеличению плотности памяти на 40% по сравнению с нашим предыдущим узлом DRAM 1z, это усовершенствование создаст прочную основу для будущих инноваций в области памяти", - сказал Скотт ДеБоер, исполнительный вице-президент по технологиям и продуктам Micron.

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В этом году Micron планирует интегрировать узел 1α в свой портфель продуктов DRAM для поддержки всех продуктов, в которых сегодня используется DRAM. Применение этой новой технологии DRAM весьма обширно и далеко идущее. Прежде всего новая память позволит повысить производительность, начиная с мобильных устройств и заканчивая интеллектуальными транспортными средствами.

"Наша новая технология 1α позволит использовать мобильные чипы памяти с наименьшим энергопотреблением в отрасли, а также принесет преимущества для центров обработки данных, потребителей, промышленности и автомобильного производства. Имея лидерство в отрасли как в технологиях DRAM, так и в NAND, Micron находится в отличной позиции, чтобы использовать увеличение спроса на память и системы хранения, которые, как ожидается, станут наиболее быстрорастущими сегментами полупроводниковой промышленности в течение следующего десятилетия", - сказал Сумит Садана, исполнительный вице-президент и главный коммерческий директор в Micron.

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Узел 1α DRAM от Micron будет способствовать созданию более энергоэффективных и надежных решений для памяти и обеспечит более высокую скорость работы LPDDR5 для мобильных платформ, которым требуется лучшая в своем классе производительность. Инновация от Micron представляет собой мобильную память DRAM с наименьшим энергопотреблением, позволяющую снизить энергозатраты на 15%, что позволяет пользователям мобильных устройств поколения 5G выполнять больше задач на своих смартфонах без ущерба для срока службы батареи.

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Усовершенствованный узел памяти Micron поддерживает плотность от 8 ГБ до 16 ГБ, обеспечивая гибкость и поддержку многих текущих продуктов Micron, включая DDR4 и LPDDR4, предоставляя клиентам Micron необходимую им энергоэффективную, надежную и расширенную поддержку. Такая долговечность снижает затраты и обеспечивает лучшую совокупную стоимость владения в течение всего срока службы системы в таких сценариях использования, как встроенные автомобильные решения, промышленные ПК и серверы, которые обычно имеют длительный срок службы.

Тайваньские фабрики Micron начали массовое производство 1α DRAM, начиная с памяти DDR4 для вычислительных устройств и продуктов Crucial для потребительских ПК. Компания представит новые продукты на основе этой технологии в течение текущего 2021 года.