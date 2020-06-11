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PKT Technologies представила программируемую QWERTY клавиатуру

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 Компания PKT Technologies Pty Ltd (PKT Tech), лидер в области технологий пользовательского интерфейса, представила инновационную QWERTY клавиатуру, оснащенную клавишами, которые динамически меняются в соответствии с действиями пользователя. Клавиатура Picture Key (PKB 5000) использует запатентованную PKT Tech технологию Picture Key (PKT) для предоставления интерфейса, который сочетает в себе преимущества сенсорного экрана и преимущества тактильной обратной связи.

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 Каждая из 110 клавиш клавиатуры может быть запрограммирована для отображения любого требуемого изображения и выполнения заранее определенного действия. Это позволяет настраивать клавиатуру для конкретных рабочих процессов и менять ее так часто, как это требуется. Клавиши могут быть настроены для разных языков или связаны с конкретными функциями в программных приложениях.

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 PKB 5000 использует один экран под массивом физических клавиш. При использовании специального материала, называемого Bonded Fiber Optic Image Conduit (BFOIC), графика на экране передается в каждую клавишу и отображается на ее крышке. Графика на каждой клавише может быть изменена с помощью программного обеспечения в соответствии с требованиями пользователя.

 Клавиатуру PKB 5000 можно запрограммировать так, чтобы она следовала определенному рабочему процессу, при этом соответствующие изображения появлялись и исчезали с клавиш по мере продвижения работы. Таким образом, обучение операторов может быть упрощено, поскольку пользователям больше не нужно изучать сложные, многоклавишные инструкции. Кроме того, поскольку на любом этапе процесса присутствуют только необходимые клавиши, вероятность ошибки оператора значительно снижается.

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 Исполнительный директор PKT Tech Филипп Белчер заявил, что данная технология в настоящее время используется по всему миру в критически важных средах вещания и производства фильмов, а также в коммерческих приложениях для взаимодействия с клиентами.

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