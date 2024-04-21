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СтарыйДед
Lingbao выпустила компактную трехрежимную клавиатуру K01
K01 поддерживает трехрежимное подключение: Bluetooth, беспроводное соединение (Wi-fi 2,4 ГГц) и проводное соединение (USB-C).

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Компания Limbaugh выпустила на китайский рынок трехрежимную клавиатуру K01, которая обладает множеством функций, подходящих как для работы, так и для развлечений. Клавиатура K01 имеет компактную раскладку с 99 клавишами, что делает ее идеальной для пользователей с ограниченным пространством.

Несмотря на компактные размеры, она сохраняет большинство функций полноразмерной клавиатуры, а также настраиваемую раскладку цифровой клавиатуры. Она оснащена округлыми сферическими колпачками клавиш, которые обеспечивают максимальный комфорт и плавность набора.

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Для персонализации рабочего пространства K01 оснащена переливающейся подсветкой из семи цветов. Можно выбрать любой цвет, который соответствует настроению или стилю. Двухступенчатая регулируемая подставка позволяет расположить клавиатуру на оптимальной высоте для эргономичного использования. K01 предлагает удобные мультимедийные клавиши быстрого доступа для управления воспроизведением музыки, регулировкой яркости и другими часто используемыми функциями.

Клавиатура поддерживает три режима подключения: Bluetooth, беспроводное 2,4 ГГц и проводное (USB-C). Её можно подключить к пяти устройствам одновременно, что делает ее идеальным решением для работы на нескольких гаджетах, включая ноутбуки, настольные компьютеры и планшеты.

Для геймеров K01 предлагает 19-клавишную защиту от ложных нажатий, гарантирующую точную и плавную регистрацию кликов даже в самых динамичных игровых сессиях. Аппаратное распознавание макросов позволяет задавать пользовательские комбинации клавиш для выполнения конкретных игровых действий. Стоит обратить внимание, что распознавание макросов ограничено при использовании соединения 2.4G.

K01 оснащена встроенным аккумулятором емкостью 2000 мАч, обеспечивающим длительное использование. Клавиатура также оснащена индикатором низкого заряда батареи, поэтому вы всегда будете знать, когда пора пополнить ее.

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