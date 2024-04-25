Fusion Keyboard 2.0 — это новая клавиатура, которую можно использовать не только для ввода текста, но и в качестве мыши.

Клавиатура Fusion Keyboard 2.0 от Mokibo - это новое, относительно компактное устройство ввода. Она подойдёт для мобильных приложений, где есть необходимость в использовании мыши. Это связано с тем, что клавиатура оснащена тачпадом, который, по словам компании, умело интегрирован в клавиши. В результате одна клавиатура предлагает два режима работы. При наборе текста буквы вводятся как на обычной клавиатуре. Если же провести пальцем по клавишам, то указатель мыши перемещается соответствующим образом.

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В принципе, у этого метода есть несколько преимуществ. Например, он позволяет сэкономить место на тачпаде, сделав клавиатуру более компактной. Кроме того, теоретически возможен любой размер тачпада. Это может означать, что пользователям не придется перемещать пальцы с клавиатуры на тачпад, что приведет к более комфортным ощущениям. Однако так ли это на самом деле, пока неизвестно, и в конечном итоге доказать это сможет только независимое тестирование.

Точные характеристики и размеры Fusion Keyboard 2.0 пока неизвестны. Тем не менее, отмечается длительное время автономной работы и компактный дизайн, а также возможность использования клавиатуры в качестве подставки для планшета. По Bluetooth можно одновременно подключить до трех устройств. Ход клавиш составляет 1,5 мм, а сила нажатия - 63 грамма.