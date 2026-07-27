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GTA 6 для PS5 получит региональные ограничения для загрузки
Компания Rockstar Games подтвердила, что розничные коды для загрузки Grand Theft Auto VI будут строго регионально ограничены на PlayStation 5, чего полностью избегут игроки на Xbox Series X|S
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Rockstar Games подтвердила, что хотя физические копии GTA 6 будут включать код загрузки вместо игрового диска, коды загрузки для PlayStation 5 будут иметь региональную блокировку, то есть их можно будет активировать только в учетных записях PlayStation Network, соответствующих региону кода. Однако игрокам на Xbox Series X|S это ограничение не грозит.

Источник: Notebookcheck

Это означает, что пользователи PlayStation, из другой страны, могут столкнуться с проблемами активации, если код не соответствует региону их учетной записи PlayStation Network. Rockstar группирует коды загрузки для PlayStation 5 по региональным рынкам. Чтобы избежать проблем с активацией, пользователям нужно убедиться, что приобретенный код соответствует региону учетной записи PlayStation Network. Sony выделяет следующие регионы: Северная Америка, Европа, Япония, Азия, Латинская Америка и Океания. 

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Коды загрузки для Xbox Series X|S от Rockstar не имеют региональной блокировки, поэтому не нужно беспокоиться о том, чтобы регион, в котором геймер покупает игру, совпадал с регионом учетной записи Microsoft. Это означает больше возможностей для пользователей Xbox при покупке игр в зарубежных магазинах или использования региональных скидок. 

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Источник: notebookcheck.net
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