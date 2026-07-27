Компания Rockstar Games подтвердила, что розничные коды для загрузки Grand Theft Auto VI будут строго регионально ограничены на PlayStation 5, чего полностью избегут игроки на Xbox Series X|S

Rockstar Games подтвердила, что хотя физические копии GTA 6 будут включать код загрузки вместо игрового диска, коды загрузки для PlayStation 5 будут иметь региональную блокировку, то есть их можно будет активировать только в учетных записях PlayStation Network, соответствующих региону кода. Однако игрокам на Xbox Series X|S это ограничение не грозит.

Источник: Notebookcheck

Это означает, что пользователи PlayStation, из другой страны, могут столкнуться с проблемами активации, если код не соответствует региону их учетной записи PlayStation Network. Rockstar группирует коды загрузки для PlayStation 5 по региональным рынкам. Чтобы избежать проблем с активацией, пользователям нужно убедиться, что приобретенный код соответствует региону учетной записи PlayStation Network. Sony выделяет следующие регионы: Северная Америка, Европа, Япония, Азия, Латинская Америка и Океания.

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Коды загрузки для Xbox Series X|S от Rockstar не имеют региональной блокировки, поэтому не нужно беспокоиться о том, чтобы регион, в котором геймер покупает игру, совпадал с регионом учетной записи Microsoft. Это означает больше возможностей для пользователей Xbox при покупке игр в зарубежных магазинах или использования региональных скидок.