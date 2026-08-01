В настоящее время реальная стоимость GTX 1050 Ti 4 ГБ достигает $100.

В сети Интернет уже опубликовано немало историй об удачливых покупателях, которым в условиях кризиса удалось приобрести видеокарту по низкой цене — очередным случаем поделился участник платформы Reddit под ником LittleBanditReddit, пишет издание Wccftech.

Источник фото: LittleBanditReddit/Reddit

Сообщается, что недавно пользователь посетил местный магазин Goodwill, который торгует подержанными товарами, и обнаружил там видеокарту GeForce GTX 1050 Ti 4 ГБ производства Asus. Стоимость подержанного видеоадаптера составляла всего 2 доллара США, поэтому LittleBanditReddit поспешил приобрести товар.

Источник фото: LittleBanditReddit/Reddit

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Распаковав видеокарту, пользователь отметил, что она досталась ему в хорошем состоянии. После этого он проверил работоспособность видеоадаптера совместно с процессором AMD Ryzen 7 5800X в Cyberpunk 2077, где в разрешении 1080p с FSR 2.1 Balanced сборка обеспечила среднюю частоту кадров 30,83 fps. Издание отмечает, что стоимость GTX 1050 Ti 4 ГБ в настоящее время достигает 100 долларов США, поэтому покупателю очень повезло приобрести видеокарту в десятки раз дешевле.