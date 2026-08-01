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kosmos_news
В России обнаружили ранее неизвестный минерал ценнее золота
Химический состав кольского ашкрофтина настолько уникален, что цена лишь его налёта на породе составляет $145 за миллиметр.
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Минобрнауки России рассказало РИА Новости об уникальной находке: ученые обнаружили ранее неизвестный минерал, который предположительно ценнее золота. Самоцвет назвали «Кольский ашкрофтин», поскольку он происходит из крупного горного массива, который находится в Мурманской области на Кольском полуострове.
Изображение: нейросеть qwen

Сообщается, что уникальный кристалл обнаружили в Кировском руднике Хибинского массива. Классический ашкрофтин (или ашкрофт) — это очень редкий минерал из класса силикатов, представляющий собой сложный водный алюмосиликат. У него характерный розовато-прозрачный цвет и очень хрупкая структура. В природе его месторождения встречаются в Гренландии, Канаде и Италии.

В Минобрнауки России рассказали, что в химический состав обнаруженного образца входит не только редкоземельный элемент иттрий, но и кальций, марганец и фтор. Сообщается, что в одном кристалле сосредоточена «целая таблица Менделеева». Из-за невероятной хрупкости и редкости минерал оценивается не на вес (в граммах или каратах), а по площади его тонкого игольчатого налета на сопутствующей горной породе.

«Средняя цена даже не за отдельный минерал, а лишь за его налет на породе составляет $145 за миллиметр, что значительно превосходит стоимость золота», — уточнили в ведомстве.

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«Кольский ашкрофтин» имеет одну из самых сложных минеральных структур, известных современной науке.

#россия #золото #геология #мурманская область #минерал #ашкрофтин
Источник: ria.ru
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