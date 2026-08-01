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Global_Chronicles
Citizen выпустила три доступные модели часов Eco-Drive на солнечных батареях с сапфировым стеклом
Citizen анонсировал три новые модели часов на солнечных батареях из серии Citizen Collection. Часы с 38-миллиметровым корпусом получили сапфировое стекло.
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Японская компания Citizen пополнила линейку Citizen Collection тремя новыми часами на солнечных батареях. Модели BM1350-54A, BM1350-54E и BM1350-54L получили компактный корпус, классический дизайн и доступную цену.

©Citizen 

Часы выпущены в трех цветовых вариантах: серебристо-белый циферблат у BM1350-54A, черный с солнечным узором у BM1350-54E и синий с таким же узором у BM1350-54L. На циферблате нанесены часовые метки в виде полированных прямоугольников, а также треугольные стрелки и тонкая секундная стрелка с зеркальным покрытием.

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Корпус из нержавеющей стали имеет диаметр 38 мм и толщину 8,9 мм — это делает часы тонкими и удобными для повседневного ношения. Стекло — сапфировое с антибликовым покрытием. Водонепроницаемость — 5 АТМ (до 50 метров), что достаточно для защиты от дождя и брызг, но не для плавания. Есть окошко даты на позиции «3 часа» с функцией быстрой корректировки.

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©Citizen 

Внутри установлен Caliber E116 Eco-Drive — механизм на солнечной энергии, который не требует замены батареек. Точность хода составляет ±15 секунд в месяц. Полного заряда хватает на год работы при хранении в темноте.

©Citizen

Часы поступят в продажу в Японии 6 августа по цене ¥27 500 (около 13650 руб.). О сроках появления на других рынках пока не сообщается. Часы оснащены интегрированным стальным браслетом с застежкой-кнопкой, ширина браслета — 20 мм. Вес часов — 107 граммов. Циферблат изготовлен из переработанных компонентов. В модели также реализована защита от перезаряда и индикатор низкого заряда.

#наручные часы #citizen #eco-drive #солнечные часы #caliber e116
Источник: notebookcheck.net
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