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kosmos_news
В России на финальном этапе строительства находится первый импортозамещенный крупный СПГ-завод
Специальный промышленный комплекс в Усть-Луге готов на 80%, он будет перерабатывать 45 млрд кубометров газа в год и выпускать 13,1 млн тонн сжиженного природного газа.
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В Кингисеппском районе Ленинградской области «Газпром» реализует уникальный для России проект импортозамещенного СПГ-завода. Специальный промышленный комплекс в Усть-Луге возводится по собственной технологии под названием «Газпром DMR».
Изображение: нейросеть qwen

Завод по сжижению природного газа впервые в истории России строится исключительно на отечественном оборудовании и без участия зарубежных партнеров. Первые попытки реализации крупных импортозамещенных проектов начались в 2022 году, после принятия соответствующей стратегии на государственном уровне. Ранее свое решение предложил «Новатэк» для проектов в Арктике, но соответствующие технологии были использованы лишь частично. В свою очередь, новый проект в Ленинградской области реализуется по лицензии «Газпрома» и предполагает создание крупного промышленного комплекса.

По словам зампреда «Газпрома» Виталия Маркелова, в настоящее время площадка строится по российской лицензии на базе отечественного оборудования. Таким образом, это будет первый в стране полностью импортозамещенный промышленный комплекс нефтегазовой промышленности такого масштаба. Также специалист отметил, что технологией могут заинтересоваться зарубежные партнеры.

«Россия обладает всеми компетенциями по проектированию, производству оборудования и строительству заводов СПГ как внутри страны, так и за рубежом», — подчеркнул Маркелов в ходе выступления на международном энергетическом форуме «Энергия Сахалина».

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К настоящему времени предприятие в Ленинградской области достигло готовности на уровне 80%. Самый первый главный набор установок на новом заводе запускается уже в этом году. Вторая очередь — в 2027-м, а на полноценную промышленную мощность комплекс выйдет в 2027-2028 годах. Ожидается, что завод сможет перерабатывать 45 млрд кубометров газа в год. Помимо ежегодно получаемого СПГ (13,1 млн тонн) предприятие будет выпускать этановую фракцию и сжиженные углеводородные газы.

Как уточнил Виталий Маркелов, в России в июне было запущено инновационное оборудование для проверки работы, силы и безопасности компрессоров хладагента. Это третий в мире по мощности специализированный испытательный комплекс для доводки крупнотоннажных криогенных компрессоров. Оборудование призвано уже сейчас «реализовывать проекты по сжижению газа в огромных масштабах».

#россия #технологии #промышленность #производство #импортозамещение #завод #спг
Источник: t.me
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