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breaking-news
Удачливый покупатель приобрёл ПК на Ryzen 9 9900X с RTX 5080 в полтора раза дешевле его текущей цены
Сборка оснащена 32 ГБ ОЗУ DDR5.
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В связи с неблагоприятной ситуацией на компьютерном рынке приобрести новый ПК по сниженной цене выглядит большой удачей, но некоторым покупателям иногда везёт, как в истории, рассказанной участником платформы Reddit под ником Antrodemus, пишет издание Wccftech.

Источник фото: Wccftech/Antrodemus/Reddit

По словам пользователя, совсем недавно он посетил местный магазин Costco и заприметил там ПК MSI AEGIS Gaming ZS2, оснащённый процессором AMD Ryzen 9 9900X, видеокартой GeForce RTX 5080, 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и твердотельным накопителем объёмом 2 ТБ, стоимость которого изначально составляла 2800 долларов США.

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С учётом того, что это был выставочный экземпляр, а в комплекте поставки не хватало клавиатуры, он обошёлся ему всего в 1800 долларов (около 1900 долларов с учётом налогов), то есть в полтора раза дешевле его первоначальной цены. Издание отмечает, что это выгодная покупка, так как за такой ценник в настоящее время невозможно собрать ПК с аналогичными характеристиками.

#ryzen 9 9900x
Источник: wccftech.com
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