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Фильмы, где на маркетинг потратили больше, чем на съёмки — «Барби», «Оно», «Джокер» и другие

На продвижение этих кинокартин было выделено больше средств, чем на их производство. Некоторые из них стали успешными, а другие — неудачными.
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Бывает так, что на рекламу тратится больше средств, чем на сам фильм — и это не какая-то ошибка продюсеров, а вполне осознанный расчёт. Если студия хочет сделать из картины яркое событие, то на промо стараются не скупиться.

При этом точные бюджеты маркетинга почти никогда не публикуют официально. Обычно цифры попадают в медиа через инсайдеров, отчёты аналитиков и косвенные оценки. Поэтому в разных источниках суммы могут отличаться на десятки миллионов, но тренды и перекосы видны чётко. Ниже — подборка как раз таких случаев: тут и оглушительные успехи, и болезненные провалы.

«Барби» (2023)

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Казалось бы, бренд Барби и так все знают. Но студия пошла ва‑банк: на маркетинг ушло примерно 150 миллионов долларов — это чуть больше производственного бюджета (около 145 млн). И это сработало: получился не просто фильм, а культурный феномен.

Тут маркетинг не просто продавал кино, он создавал инфоповод. Коллаборации с магазинами, «розовые» поп‑ап пространства, мемы и челленджи в соцсетях... Даже отдельные кадры из трейлера становились трендами до выхода. Отдельно выстрелила идея «розового дресс‑кода» на премьерах. В итоге сборы перевалили за миллиард, и эти траты окупились с лихвой.

«Оно» (2017)

Стивен Кинг — это уже громкое имя, но экранизацию «Оно» нужно было продать новой аудитории, в том числе молодёжи, которая могла не знать оригинал. Цифры тут впечатляют: производство стоило всего около 35 миллионов, а вот маркетинг — порядка 154 миллионов. То есть реклама обошлась почти в пять раз дороже производства фильма.

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Ставка была сделана на атмосферу ужаса и вирусный эффект: тизеры с «улыбкой Пеннивайза», пугающие промопостеры, соцсети, где каждый фрагмент выглядел как мини-хоррор. Плюс студия активно использовала формат «тизеров без спойлеров»: зритель не понимал, что именно его пугает, и это только усиливало интерес. И сработало: «Оно» стало самым кассовым хоррором в истории. Тут маркетинг буквально вытянул жанр на новый уровень.

«Джокер» (2019)

Тут ситуация тоже достаточно интересная: фильм сразу подавали не как стандартный супергеройский блокбастер, а как мрачную драму с элементами триллера. Бюджет производства — примерно 55–60 миллионов, а на маркетинг студия выделила около 120 миллионов. Такой разброс понятен: нужно было аккуратно донести до зрителя, что это не «очередной фильм по комиксам», а серьёзное кино с Хоакином Фениксом.

Промокампания делала упор на актёрскую работу и настроение: тизеры были минималистичными, без экшена, зато с сильной эмоциональной подачей. Отдельно продвигали тему «кино, которое хочется обсуждать»: в интервью и роликах много говорили про неоднозначность героя и про то, как Феникс его переосмыслил. Промо тут работало как переводчик: помогало зрителю правильно «прочитать» жанр. И ставка сыграла: сборы превысили миллиард.

«Хроники хищных городов» (2018)

А вот и пример, когда большие траты не смогли спасти картину. Производство стоило около 100 миллионов, маркетинг — примерно 120 миллионов, однако в прокате фильм собрал всего 83 миллиона. То есть не отбились даже прямые затраты на съёмки, не говоря уже о продвижении. Визуально это было зрелищно, но, видимо, идея «движущихся городов» широкой аудитории не зашла...

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Промо делало ставку на масштаб и спецэффекты. Трейлеры были перегружены экшеном, и зритель не очень понимал, о чём вообще история. Ещё одной ошибкой стал слишком «жанровый» подход: промо выглядело как типичный фантастический боевик, а не как самобытная вселенная, и из‑за этого терялся уникальный угол подачи. Получается, даже если хорошо так вложиться в рекламу, без сильного отклика зрителей деньги не вернутся. И это, пожалуй, самый неприятный сценарий: масштаб кампании только подчёркивает провал.

«Топ Ган: Мэверик» (2022)

Сиквел, который ждали десятилетиями, и студия это отлично понимала. Производственный бюджет — около 170 миллионов, маркетинговый — примерно 180–190 миллионов. Ставка была на ностальгию и имя Тома Круза: промо делало акцент на «тот самый дух оригинала», но с современными эффектами и реальными полётами. Отдельно продвигали именно «настоящие» трюки: в интервью и роликах много говорили про то, что актёры действительно летали в истребителях, и это добавляло проекту доверия.

Ещё одним сильным ходом стали «тизеры-впечатления» от первых зрителей: короткие видео с реакцией людей на самые зрелищные сцены, которые создавали ощущение «ты обязан это увидеть на большом экране». Результат получился впечатляющим: фильм стал одним из главных хитов года и фактически «спас» кинотеатры после пандемии.

«Богемская рапсодия» (2018)

Производство стоило примерно 52 миллиона, а на маркетинг студия вложила порядка 120 миллионов — то есть рекламная кампания была более чем в два раза дороже самих съёмок. И при этом фильм выстрелил: собрал больше 900 миллионов и принёс Рами Малеку «Оскар».

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Промо тут не просто продавало кино, а делало из него событие: активно использовалось наследие Queen, делался упор на культовые песни и на то, как они переосмыслены в фильме. Плюс студия грамотно работала с аудиторией: тизеры и промо‑материалы подбирали так, чтобы зацепить и фанатов группы, и тех, кто знал только самые известные хиты. В итоге это сработало: фильм воспринимали не как «ещё одну биографию», а как возвращение классики.

«Мумия» (2017)

Ещё один случай, когда маркетинг заметно перевесил съёмки. На производство потратили около 125–140 миллионов, а на продвижение — примерно 150 миллионов. Студия пыталась запустить «Тёмную вселенную» и делала ставку на звёздную силу Тома Круза. Промокампания была масштабной: большие трейлеры, акцент на экшен и «перезапуск», тизеры, которые пытались одновременно показать и ужасы, и приключения. Но концепция не зашла: зрители не восприняли фильм как начало большой франшизы.

Ещё одна проблема — слишком размытое позиционирование. Промо металось между жанрами, и у зрителя не складывалось чёткого ожидания. Итог — скромные для такого бюджета сборы в районе 400–410 миллионов. Тут огромные траты на рекламу скорее подсветили, что идея просто не попала в аудиторию.

Вместо заключения

Причины, по которым студии тратят на маркетинг больше, чем на съёмки, обычно кроются в стратегии релиза. Когда на экраны выходит продолжение или перезапуск, важно не просто представить новую историю, а напомнить о бренде и оправдать ожидания поклонников.

Ещё один весомый фактор — сложное позиционирование. Жанрам вроде хоррора или драмы нужно точнее «договариваться» со зрителем, чтобы правильно задать ожидания и не потерять аудиторию из‑за неверных ассоциаций.

Окно релиза тоже диктует свои условия. В пиковые периоды конкуренция за внимание выше, и промо‑бюджет закономерно растёт. А если студия хочет превратить фильм в событие, которое будут обсуждать все, она сознательно вкладывается в масштабные активности: от коллабораций до поп‑ап пространств — чтобы фильм не затерялся в потоке новинок.

В данных примерах видно, как по-разному работает такой подход. В одних случаях огромные траты на рекламу становятся двигателем успеха, а в других только подчёркивают, что без сильного отклика зрителей даже самый масштабный промо-заход не спасёт. При этом окупаемость кино — штука нелинейная. Бывает, что гигантские бюджеты едва выходят в ноль, а бывает, что скромные проекты приносят феноменальную прибыль. Если хочется посмотреть на противоположный полюс — на фильмы, где скромные вложения обернулись колоссальной отдачей — загляните в статью «Десять фильмов, кассовые сборы которых превысили бюджет в 100, 200 и даже 11 000 раз».

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