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Microsoft обеспечит повышенную работоспособность Windows 11 на ПК с 8 ГБ RAM
Так как объем ОЗУ в новых ПК сократился из-за бума ИИ
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Из-за глобального кризиса на рынке оперативной памяти производители ноутбуков возвращаются к конфигурациям с 8 ГБ RAM. К сожалению, актуальная Windows 11 требует для комфортной работы минимум 16 ГБ памяти. Однако в Microsoft, кажется, начали осознавать, что необходимо умерить аппетиты ОС для соответствия современному ландшафту на рынке ПК.

Корпорация одумалась и взялась за операцию по «похудению» Windows 11 с целью помочь пользователям облегчить период повышенных цен на RAM, о чем заявил руководитель подразделения Windows and Devices Паван Давулури. Как указывается, высокое потребление ОЗУ — это то, на что больше всего жалуются владельцы ПК с Windows 11. И далеко не все готовы выделить бюджет на апгрейд.

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Конечно, продвинутые пользователи способны частично противостоять излишнему жору системы путем отключения программ при запуске и остановки множества различных служб, которые отъедают ценные ресурсы. Но основной параметр, а именно то, сколько RAM используется ОС до запуска приложений, должна отрегулировать сама Microsoft.

Кроме выполнения данного действия, компания также намерена понизить потребление памяти приложениями с интерфейсом WinUI 3. Кроме того, компоненты Chromium и WebView2 также будут работать более комфортно на системах с 8 ГБ ОЗУ.

С приходом MacBook Neo на рынок доступных ноутбуков производители устройств на Windows также решили оснащать свои модели 8 ГБ оперативной памяти. Но тесты показали, что, к примеру, Dell XPS 13 использует 70% RAM без открытия каких-либо окон и программ. То есть Microsoft есть над чем потрудиться.

#microsoft #windows #озу #ram
Источник: wccftech.com
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