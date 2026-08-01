На моделях Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 и Z Flip 8 они могут изнашиваться быстрее по сравнению с Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7

Несколько дней назад появлялась новость, согласно которой смартфоны Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra и Galaxy Z Flip 8 получат кремний-углеродные аккумуляторы, и за счёт этого их ёмкость увеличится. Оказалось, у этого решения имеются и недостатки.

Изображение: Abhijeet Mishra / SamMobile

Европейская маркировка EPREL показала, что аккумуляторы складных смартфонов Samsung нового поколения способны выдержать 1200 циклов зарядки. После этого их максимальная ёмкость может сократиться до менее чем 80% от первоначальной.

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Для сравнения, смартфоны прошлого поколения Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7 имеют литий-ионные аккумуляторы и рассчитаны на 2000 циклов зарядки. Впрочем, литий-ионная технология может не быть панацеей. Она применяется и в смартфонах Galaxy S26, но при этом аккумуляторы также рассчитаны на 1200 циклов зарядки.