Gamers Nexus раскритиковал Radeon RX 9050: две версии под одним именем сильно различаются, а младшая едва ли быстрее старой RX 580. При цене старшей версии в 280 долларов эксперты ставят под вопрос выгоду от покупки.

YouTube‑канал Gamers Nexus жёстко раскритиковал Radeon RX 9050 — по мнению экспертов, это одна из самых неудачных видеокарт в своём сегменте почти за десять лет. Главная претензия связана с выпуском двух существенно различающихся версий под одним названием: модификация с 4 ГБ памяти и 64‑битной шиной по сути представляет собой совсем другой продукт по сравнению с версией на 8 ГБ и 128‑битной шине.

Источник изображения: youtube.com/@GamersNexus

Старшая модификация RX 9050 получила 8 ГБ памяти и оценена производителем в 280 долларов. Её технические параметры включают 16 вычислительных блоков, память GDDR6 со скоростью 18 Гбит/с, 128‑битную шину и типичное энергопотребление на уровне 92 Вт; питание подаётся через восьмиконтактный разъём. Версия для готовых ПК заметно проще: здесь объём памяти сокращён до 4 ГБ, а ширина шины — до 64 бит. При этом карта тоже требует дополнительного питания, хотя её возможности существенно скромнее.

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В Gamers Nexus подчёркивают, что такая подача легко может запутать покупателя: не каждый сразу заметит разницу в объёме памяти и ширине шины, хотя именно эти параметры серьёзно влияют на итоговую производительность. По расчётам канала, младшая версия едва ли окажется быстрее Radeon RX 580 — а это уровень видеокарт многолетней давности.

<span class="fr-mk" style="display: none;"> </span> Для сравнения критики вспомнили GeForce GTX 1630: пусть эта модель и не была эталоном, но в своём классе выглядела более сбалансированной по сочетанию цены и возможностей. Также в Gamers Nexus обратили внимание на изменение ценовой ниши AMD: если раньше карты компании были «на $50 дешевле относительно аналогов NVIDIA», то сейчас «на $20 дешевле NVIDIA» — и теперь характеристики уже не выглядят столь привлекательно.

Ну а итог неутешителен: из-за сильной разницы между версиями единое название только добавляет путаницы. А младшая модификация вряд ли сможет убедить геймеров в своей актуальности — её производительность едва ли даст реальный прирост по сравнению с решениями прошлых поколений.