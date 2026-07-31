Редакция Tom's Hardware проверила контакт радиаторов для M.2 SSD на 20 современных материнских платах. Хороший контакт обеспечили только 6 моделей, у остальных охлаждение оказалось недостаточным.

Твердотельные накопители M.2 уже около десяти лет используются в ПК, постепенно вытесняя 3,5- и 2,5-дюймовые диски. За это время их емкость и скорость значительно выросли, особенно с появлением PCIe 5.0. Но вместе с производительностью растет и тепловыделение, которое требует контроля. Накопители PCIe 5.0 греются сильнее предшественников и чаще подвержены тепловому троттлингу — снижению скорости из-за перегрева.

Источник изображения: Tom's Hardware

Многие производители оснащают свои SSD радиаторами, и если это не просто тонкая пластина, они неплохо справляются с охлаждением. Однако не все накопители имеют такие кулеры. Если ваша работа связана с частыми операциями записи и чтения больших объемов данных, перегрев может серьезно замедлить процесс.

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На материнских платах тоже устанавливают радиаторы для M.2. Они бывают разных форм и размеров — от простых пластин до массивных конструкций. Эффективность зависит от массы, площади поверхности, качества термопрокладок и обдува в корпусе. Но ключевой фактор — физический контакт радиатора с чипами накопителя.

Источник изображения: Tom's Hardware

Редакция Tom's Hardware протестировала основной радиатор M.2 на 20 материнских платах разных брендов и ценовых категорий. В тесте использовали двусторонний SSD Crucial T705 толщиной 3,8 мм. Результат оказался неожиданным: только шесть плат обеспечили полный контакт по всей длине накопителя. Еще пять дали слабое, но полное прилегание. Остальные девять касались только контроллера или вообще не контактировали с чипами памяти.

Проблема в том, что стандарт M.2 определяет только максимальную высоту компонентов на плате, но не фиксирует ее точное значение. Производители плат не могут подобрать универсальную термопрокладку, которая одинаково хорошо подходила бы ко всем накопителям. Высота чипов памяти и контроллеров варьируется от модели к модели, и разница даже в доли миллиметра решает, будет ли радиатор касаться всех компонентов через термопрокладку.

Среди брендов хуже всего показали себя платы MSI — из шести моделей нормально работали только две. У Gigabyte из трех плат одна оказалась удачной благодаря технологии EZ-Flex с подвижным основанием. У ASRock из семи плат четыре показали приемлемый результат. У Asus три из четырех справились, но с легким прилеганием.

Для большинства пользователей это не критично: в играх и повседневных задачах троттлинг случается редко. Но если вы регулярно копируете десятки гигабайт или работаете с ИИ-моделями, перегрев может серьезно снизить скорость. В таком случае можно заменить термопрокладку на более толстую или установить сторонний радиатор M.2 вместо штатного кулера материнской платы. Авторы теста отмечают, что проблема носит системный характер и требует более продуманных решений от производителей. Они советуют проверять контакт радиатора с накопителем при сборке ПК, особенно если вы используете быстрый PCIe 5.0 SSD.