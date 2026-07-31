Amazon, Google, Meta (признана в РФ экстремистской организацией) и Microsoft с 2023 года потратили на ИИ-инфраструктуру $1,1 трлн. По прогнозам, только в 2026 году к этой сумме добавится еще $745 млрд, что вызывает беспокойство у инвесторов.

Четыре крупнейшие технологические компании — Amazon, Google, Meta* и Microsoft — с 2023 года вложили в ИИ-инфраструктуру больше триллиона долларов. По данным Financial Times, на основе последних отчетов капитальные затраты достигли $1,1 трлн, а в 2026 году к этой сумме добавится еще $745 млрд. Основные статьи расходов — строительство дата-центров, закупка чипов и обеспечение электроэнергией. Аналитик RBC Capital Риши Джалурия отметил, что конца этим вложениям не видно. Инвесторы ждут баланса между инвестициями в ИИ и сохранением прибыльности основных бизнесов.

Изображение: Tom's Hardware

Гигантский спрос на электричество заставил американские энергокомпании тратить миллиарды на модернизацию сетей. Эти затраты перекладывают на всех потребителей, что вызывает протесты. Белый дом потребовал от компаний защитить рядовых плательщиков от роста тарифов, но пока ни один штат не закрепил это законодательно. Исключение — Орегон, где приняли закон, снизивший счета жителей на 1,3%, но поднявший их на 30% для крупных потребителей энергии.

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Активные закупки чипов памяти HBM для ИИ привели к дефициту памяти на потребительском рынке. Производители Micron, Samsung и SK hynix предпочитают продавать дорогую HBM, что отразилось на ценах для обычных пользователей. Даже Apple, традиционно имеющая влияние на поставщиков, вынуждена повышать цены. Эксперты также предупреждают о скрытых долгах. Помимо отраженных в балансах $1,1 трлн, компании взяли на себя обязательства еще на $1,65 трлн — это будущие контракты, которые не числятся в текущей задолженности, но в 122% превышают официальные долги.

Несмотря на огромные траты, доходы компаний остаются высокими: за последний квартал они заработали почти $470 млрд. Однако это не гарантирует бесконечных вложений. Акции Google упали после того, как облачный бизнес впервые с момента выхода на биржу показал убытки. Meta также столкнулась с падением котировок после объявления о планах сдавать вычислительные мощности в аренду. Инвесторы больше не готовы одобрять рост любой ценой — они хотят видеть реальную отдачу от инвестиций.

* Meta - признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России.