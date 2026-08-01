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Eurogamer: NVIDIA готовится поднять цены на видеокарты на 30% из-за дефицита памяти
Это может затронуть как флагманские RTX 50, так и более доступные модели
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Покупка новой видеокарты NVIDIA в ближайшее время может стать ещё более затратной. По данным тайваньского издания Economic Daily News, на которые ссылаются Eurogamer и ряд профильных СМИ, компания уведомила своих партнёров о новом повышении стоимости GPU. В зависимости от модели рост цен может составить от 20 до 30%, что станет уже третьей волной подорожания за текущий год.Источник изображения: ChatGPTОсновной причиной называют продолжающийся мировой дефицит памяти GDDR6 и GDDR7, стоимость которой резко увеличилась на фоне высокого спроса со стороны производителей оборудования для искусственного интеллекта (ИИ). Увеличение стоимости компонентов затронет не только флагманские решения серии GeForce RTX 50, но и более доступные модели.

Производители видеокарт уже сталкиваются с ростом расходов на память, печатные платы и системы охлаждения, поэтому ожидается, что дополнительные затраты будут переложены на покупателей. Некоторые партнёры NVIDIA в Китае уже начали корректировать розничные цены: отдельные версии RTX 5080 и RTX 5090 подорожали на десятки процентов, а в ряде случаев стоимость превысила рекомендованные значения более чем наполовину.

Эксперты связывают ситуацию с тем, что крупнейшие производители памяти, включая Samsung, SK Hynix и Micron, всё активнее перенаправляют производственные мощности на выпуск чипов для ИИ-ускорителей и серверного оборудования. В результате объёмы поставок памяти для игровых видеокарт сокращаются, а её стоимость продолжает расти. При этом эксперты сходятся во мнении, что ситуация вряд ли станет лучше как минимум до конца десятилетия.

#nvidia #видеокарты #gpu #rtx
Источник: eurogamer.net
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